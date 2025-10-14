Se agotan los incentivos, las ventas de automóviles eléctricos en Estados Unidos caen inmediatamente

Nueva York, VIVA – Tren coche electrico No sólo es una preocupación en Indonesia, sino también en Estados Unidos. Aunque se dice que es el mercado automovilístico más desarrollado del mundo, resulta que las ventas de coches eléctricos en el país del Tío Sam siguen dependiendo en gran medida de incentivo gobierno.

Lea también: China refuerza los incentivos para los coches híbridos



Hasta finales de septiembre de 2025, la mayoría de los coches eléctricos en EE.UU. seguirán dependiendo del programa de crédito fiscal federal para atraer compradores. Según un informe del instituto de investigación Rho Motion, alrededor del 90 por ciento de las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables durante los primeros nueve meses de este año recibieron incentivos fiscales.

Sin embargo, los grandes incentivos finalizarán oficialmente el 1 de octubre de 2025. La eliminación de estos subsidios provocó inmediatamente un aumento de la demanda antes de la fecha límite, y las ventas de varias marcas de coches eléctricos establecieron nuevos récords en agosto y septiembre.

Lea también: La educación sobre los coches eléctricos sigue siendo desigual



Citado de Carscoops, el martes 14 de octubre de 2025, el programa de incentivos ofrece descuentos de hasta 7.500 dólares estadounidenses, o el equivalente a alrededor de Rp. 120 millones, para la compra de vehículos eléctricos calificados. Este año, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) señaló que 20 autos puramente eléctricos y un modelo híbrido enchufable eran elegibles para recibir el descuento.

Lea también: El Gobierno busca incentivos para los vehículos comerciales eléctricos



Estos modelos representaron el 55 por ciento de las ventas totales de vehículos eléctricos en Estados Unidos de enero a septiembre. Además, el gobierno también proporciona créditos similares para vehículos comerciales ligeros que pesen menos de 6.350 kilogramos, lo que fomenta la venta de flotas y coches de alquiler.

Curiosamente, los vehículos eléctricos vendidos a través de planes de arrendamiento no están sujetos a regulaciones estrictas sobre el origen de la fabricación y los componentes de la batería. Esto hace que el arrendamiento sea una estrategia eficaz para que los fabricantes sigan ofreciendo atractivos descuentos a los consumidores.

Cuando el programa finaliza el 30 de septiembre, las ventas de coches eléctricos en Estados Unidos se han disparado considerablemente. Ford registró ventas de 30.612 unidades de coches eléctricos en el tercer trimestre, un aumento del 86 por ciento en comparación con el trimestre anterior.

General Motors también disfrutó de un aumento de ventas del 44 por ciento con un total de 66.501 unidades de automóviles eléctricos vendidas. Mientras tanto, Tesla y Hyundai registraron aumentos respectivamente del 27 por ciento y el doble en comparación con el período anterior, gracias a la alta demanda del modelo Ioniq 5.

Aun así, los analistas predicen que el mercado de coches eléctricos se desacelerará en el cuarto trimestre. Rho Motion predice una fuerte caída de la demanda debido al fin de los subsidios y al aumento de los costos de producción internos.