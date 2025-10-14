Se afirma que la Inteligencia Artificial acelerará la transformación de la industria minera nacional

Jacarta – Sector minería Se enfatiza que Indonesia necesita maximizar la transformación en línea con el rápido desarrollo. tecnología inteligencia artificial o inteligencia artificial (AI) para innovar y mejorar el rendimiento.

Así lo afirmó el vicepresidente general de la Cámara de Comercio e Industria de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Aryo Djojohadikusumo, durante su discurso en el Foro Energy Insights titulado “Aprovechando la inteligencia artificial para desbloquear la próxima frontera de la minería” en Yakarta.

“Industria La minería indonesia está entrando en una nueva era, una era con inteligencia artificial. La IA no es sólo una tecnología eficiente, sino que determinará la dirección de la transformación industrial nacional. «Por lo tanto, la sinergia entre el gobierno, los actores empresariales y las instituciones de investigación es muy importante», dijo Aryo, el martes 14 de octubre de 2025.

Aryo explicó que la IA puede ser una tecnología estratégica que puede ayudar a las empresas a responder a los desafíos clásicos del sector minero, a saber, la eficiencia, la productividad y la seguridad laboral. La IA es una solución concreta en medio de desafíos industriales cada vez más complejos.

«La IA es una solución del siglo XXI para que los actores empresariales puedan utilizar la tecnología para mejorar el rendimiento y mantener la posición de Indonesia como uno de los mayores productores de minerales del mundo», afirmó Aryo.

Aparte de eso, la IA en el sector minero también desempeña un papel en el fortalecimiento de la seguridad y la gobernanza industrial para prevenir prácticas mineras ilegales. Cree que este paso es importante para que el mundo minero de Indonesia pueda convertirse en uno de los líderes mundiales en la aplicación de tecnología avanzada.

En la misma ocasión, Sergey Alyabyev e Hidayat Liu, socios y codirectores de la práctica de metales y minería de McKinsey and Company en Asia, explicaron cómo la IA ha tenido un impacto real en la mejora de la eficiencia operativa de la minería.

Según datos de McKinsey, la optimización de las plantas de procesamiento basada en IA puede mejorar rendimiento entre un 5 y un 15 por ciento y tasa de recuperación en 1-2 puntos porcentuales. Tecnología Perforación y voladura con IA puede reducir los costos operativos hasta en un 10 por ciento, al mismo tiempo que aumenta la productividad pala entre un 10 y un 20 por ciento.

Mientras tanto, copiloto genai capaz de aumentar la productividad laboral entre un 5 y un 10 por ciento y reducir los costos operativos en el mismo rango. McKinsey también muestra cómo el sistema IA agente Puede optimizar los procesos de procesamiento de metales mediante el análisis de millones de datos operativos. tiempo real.