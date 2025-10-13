Se afirma que la colocación de 200 billones de IDR fue exitosa, Purbaya: varios bancos solicitan más

Jacarta – El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, confirmó hasta la fecha el desempeño de absorción de colocación de fondos gobierno ascendió a 200 billones de rupias por hacer crédito por el banco-banco himbara ha tenido bastante éxito.

Lo destacó después de encabezar una ceremonia para conmemorar el 79 aniversario de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC), en la oficina central de DJBC, en el este de Yakarta.

«Es bueno. Los bancos ya están acelerando (la distribución del crédito), por lo que pueden distribuirlo», dijo Purbaya, el lunes 13 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

«Deberían obtener beneficios, porque el mercado tiene menos capital. En general, el crédito será mayor», afirmó.

Con los logros positivos de colocar Rp. 200 billones en fondos, Purbaya dijo que varios bancos incluso habían solicitado fondos anexo a su lado. «Creo que hay algunos que piden más», afirmó Purbaya.

En cuanto a si la colocación de fondos por valor de 200 billones de rupias no viola las normas, incluida la Ley de Finanzas del Estado, Purbaya también lo garantiza.

De hecho, Purbaya dio un ejemplo de que el gobierno había implementado políticas similares anteriormente en 2008, 2009, 2021.

«No hay (violación de la ley), porque (medidas similares) también se llevaron a cabo en 2008, 2009, 2021, es decir, en mayo si no me equivoco», dijo Purbaya.

Antes de que la política fuera legalizada en el Decreto del Ministro de Finanzas (KMK) Número 276 de 2025 del 12 de septiembre de 2025, Purbaya admitió que también había consultado con el equipo legal del Ministerio de Finanzas.

«También lo he consultado con mi Oficina Jurídica aquí. El director general del Tesoro, sí. Está bien, dijo, así que no creo que haya ningún problema. El objetivo es simplemente fomentar el movimiento económico», afirmó.