Se advierte a los Leones sobre la pérdida de Al-Quadin Muhammad debido a una gran oferta

El Leones de Detroit no gastó en la presión sobre el pasador alrededor del ala defensiva superestrella Aidan Hutchinson esta temporada, y fue un defensor de vanguardia Al-Quadin Muhammad quien jugó lo suficientemente bien como para sacar a la directiva del apuro por esa decisión.

Detroit comenzó el año con Hutchinson (que venía de una fractura en la pierna en la semana 5 de la temporada pasada, que lo dejó fuera por el resto de la campaña) en un lado de la línea defensiva. El equipo fue con Marcos Davenport por el otro, cuyo extenso historial de lesiones volvió a aparecer en forma de una distensión en el pectoral en la Semana 2.

Muhammad, un especialista en presión de mariscales de 30 años que está en camino de ver aumentar sus jugadas defensivas en más de 200 año tras año, dio un paso al frente y ha producido 11 sacos más de 16 juegos, cinco más que el máximo anterior de su carrera cuando quedaba una semana por jugar.

También ha acumulado números de por vida en golpes al mariscal de campo (20) y tacleadas para pérdida (9), y tiene la oportunidad de sumar a esos totales contra los Osos de chicago el próximo fin de semana en Soldier Field.

Gracias a la inesperada producción de Muhammad, Detroit ocupa el cuarto lugar en el NFL en sacos totales (48) hasta la Semana 17. Los Leones estarían empatados con los Bucaneros de la Bahía de Tampa para el puesto 18 en esa categoría sin las contribuciones de Mahoma en 2025.

Hutchinson tiene 13,5 sacosya que él y Muhammad se han combinado para más del 50 por ciento del total de la defensa esta temporada.

Esas estadísticas no sólo muestran cuán importante es Muhammad para la defensa y cuán dependiente es la unidad de su producción, sino que también indican un problema potencial para los Lions. Detroit le paga a Mahoma lo justo 1,4 millones de dólares con un contrato de un año en 2025, ya que se ha posicionado para un aumento significativo en la agencia libre en marzo.

Al-Quadin Muhammad plantea preguntas interesantes a los Leones en la agencia libre el próximo año

Si Detroit decide no volver a pagar por la presión sobre los mariscales de campo en 2026, es posible que la franquicia no pueda reemplazar lo que hizo Muhammad esta temporada, y la defensiva podría ver caer en picado sus presiones sobre los mariscales de campo.

Spotrac proyecta el valor de Mahoma en 16,6 millones de dólares con un nuevo contrato de dos años, lo que equivale a un aumento de casi el 600 por ciento anual en 2026 y 2027. Eso no es mucho dinero para un cazamariscales de calidad, pero Muhammad ha sumado sólo 26 capturas en ocho temporadas profesionales (109 juegos jugados), con más del 40 por ciento de ese total en su campaña de 30 años.

Eso plantea la pregunta de si los Lions deben preocuparse por pagarle demasiado, del mismo modo que también deben preocuparse de que Muhammad deje el equipo por una mejor oferta en otro lugar y luego descubran cómo reemplazarlo.

También plantea un debate interesante sobre el valor de Hutchinson para el éxito de Muhammad, y si los Lions pueden poner a cualquier jugador decente con un motor opuesto a Hutchinson y ver cómo aumentan sus números.

«Espero que haya regresado. Realmente espero que haya regresado». Sean Baligian de Woodward Sports Network dijo de Mahoma el lunes 29 de diciembre. “¿Qué pasa si alguien entra y se pasa de la raya?”

Aidan Hutchinson y Al-Quadin Muhammad comparados con Ndamukong Suh y Cliff Avril de equipos de Leones anteriores

Baligian comparó las circunstancias de Muhammad y Hutchinson con las de Acantilado Avril y No estoy seguro allá por 2011 y 2012.

«Avril se deleitó con lo que Suh estaba haciendo, ¿de acuerdo? Cliff Avril te lo diría él mismo», continuó Baligian. “Y si alguien quiere decir eso sobre [Muhammad]’Bueno, los dobles y los triples que [Hutchinson] está obteniendo, eso abre algunas cosas para [Muhammad].’ Está bien, podemos tener esa conversación”.

“Pero mi hombre también hizo que sucedieran cosas”, añadió Baligian. “Y al igual que Cliff Avril pudo convertir eso en un gran contrato, supongo que [Muhammad] «Podré convertir eso en un contrato bastante bueno».

Muhammad se convertirá oficialmente en agente libre en marzo, momento en el que podrá negociar con cualquier equipo de la liga.