Se aconseja que el miembro del DPR Eko Patrio a Deddy Sitorus sea reemplazado de inmediato

Yakarta, Viva – Miembro RPD Los que son arrogantes y hacen ruido se consideran insuficientes si se desactivan o renuncian.

Sin embargo, deben cambiarse entre el tiempo (PAW) por fiesta que lleva. La declaración fue declarada por el observador político de la Universidad Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto afirmó, respondiendo preguntas relacionadas con las actitudes de los miembros del Parlamento Indonesio, como Ahmad Syahroni (Nasdem), Eko Patrio (F-Pan) Uya Kuya (F-Pan), y,, y), Deddy Sitorus (F-PDIP), Nafa Urbach (F-Nasdem) y otros.

Según AGUS, las acciones del partido para desactivar a los miembros del DPR fueron una forma de buena respuesta. Es solo que el público cuestionó si inactivo significa que será PAW o no.

«Si es parte de la respuesta del partido, debe cambiarse entre el tiempo, no desactivado sí. Se desactivará, solo se desactivará en el sentido de no trabajar. Para una explicación adicional, si se reemplazará entre el tiempo para que la persona en cuestión sea despedida como miembro del DPR fue reemplazado por otro miembro de DPR», fue reemplazado el martes 2 de septiembre, 2025.

Mencionado sobre el nombre de Deddy Sitorus F-PDIP que no había sido objeto de sanciones por parte de su partido, Agus dio un comentario similar. Además del sabor del individuo de Deddy, se dice que el problema depende mucho del mecanismo en la fiesta blanca de bull bull.

«Si eso (renunciar o no), es una cuestión de gusto. La cuestión de cómo la sensibilidad mira la atmósfera y el misticismo de las personas. Si se desactiva depende del mecanismo de la fiesta», dijo.

AGUS dijo que lo que era más importante para los miembros de DPR que tenían problemas según él, era mejorarse. También hace de este caso una lección.

«En mi opinión, siempre que puedan mejorarse, luego pueden cambiarse y hacer de este caso una lección. Para mí, lo importante es hacer cambios», dijo.

«No renuncia, sí, pero realiza cambios significativos para que puedan restaurar las expectativas públicas de la función del DPR», dijo.

AGUS pidió que los miembros del Parlamento Indonesio y el DPRD y la élite política fueran más sabios al hacer declaraciones, actitudes, con declaraciones más constructivas, no muchas declaraciones incorrectas y lastimar a la comunidad.

«Entonces, las acciones de los líderes del partido contra tres, cuatro miembros del DPR que han desactivado, en mi opinión, son las acciones correctas. Es solo que podría no detenerse en el individuo en mi opinión. Pero también en la institución del DPR para cambiar», dijo.

Finalmente, se espera que los representantes del pueblo respondan aún más a las demandas de la comunidad y cambien el paradigma del DPR para favorecer aún más el interés público.

«Por lo tanto, no está a favor de la fiesta y es muy individualista», dijo.