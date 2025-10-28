Se accedió al teléfono del médico de Satara después de su muerte para borrar datos, alegan familiares







Los familiares de una doctora, que supuestamente se suicidó en el satara distrito de Maharashtra la semana pasada, afirmaron que alguien usó la huella digital de la joven de 28 años para desbloquear su teléfono después de su muerte y eliminó información crucial del mismo.

También alegaron que el estado de «visto por última vez» en la cuenta de WhatsApp de la doctora mostraba actividad incluso después de su muerte, lo que generó sospechas de que otra persona pudo haberla operado, informó la agencia de noticias PTI.

El médico de 28 años procedente de Cama distrito en el centro de Maharashtra, fue destinado a un hospital gubernamental en Satara. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel en la ciudad de Phaltan del distrito de Satara la noche del 23 de octubre.

En una nota de suicidio escrita en la palma de su mano, el médico alegó que el subinspector Gopal Badane la había violado varias veces, mientras que un ingeniero de software la acosaba mentalmente. Tanto el subinspector como el ingeniero fueron detenidos el 25 de octubre.

En declaraciones a los periodistas el lunes por la noche, el tío de la víctima afirmó que se había accedido al teléfono móvil de la doctora utilizando su huella digital después de su muerte y que se habían eliminado datos importantes.

«Nos informaron de la muerte de la doctora en la horca, pero cuando llegamos al lugar (la habitación del hotel), su cuerpo ya había sido llevado al hospital. Más tarde descubrimos que en su mano había una nota de suicidio escrita», dijo.

«Sospechamos que su teléfono móvil fue manipulado después de su muerte. Antes de llegar al lugar, alguien había utilizado su huella digital para desbloquear el teléfono y borrar información vital relacionada con el incidente. WhatsApp El estado «visto por última vez» parece mostrar actividad después de su muerte, lo que genera más sospechas de que el teléfono fue operado por otra persona después de su muerte», añadió.

La familia ha exigido que el caso se escuche en un tribunal de distrito de Beed para garantizar una investigación imparcial, informó PTI.

El Dr. Omprakash Shete, representante del gobierno estatal que coordina con el familia del medicoVisitó su ciudad natal el lunes por la noche y aseguró a sus familiares que el Ministro Principal, Devendra Fadnavis, sería informado sobre el asunto para garantizar que se hiciera justicia. La familia también le presentó un memorando de demandas.

El jefe de Vanchit Bahujan Aghadi (VBA), Prakash Ambedkar, y el líder del Congreso, Vijay Waddetiwar, también hablaron por teléfono con los familiares de la víctima y les aseguraron su apoyo hasta que se haga justicia, informó PTI.

Mientras tanto, los residentes de Wadwani en Beed observaron un bandh el martes, exigiendo una investigación por parte de un equipo especial de investigación (SIT) sobre el caso.

