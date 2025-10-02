Se abrió el primer día, el reclutamiento nacional de PLN Group fue demandado por decenas de miles de registrantes.

VIVA – Reclutamiento PT nacional PLN (Persero) Grupo 2025 fue bienvenido por el alto entusiasmo de la comunidad. El primer día de registro que se abrió el 1 de octubre de 2025, el número de solicitantes penetraron inmediatamente a decenas de miles de personas.

Leyenda de fotos: PLN abre el reclutamiento nacional de PLN Group, que está destinado a los solicitantes para graduarse del Diploma 3 (D3), Eruditos/Diploma 4 (S1/D4) y ​​Masters (S2) que abrieron hasta el 5 de octubre de 2025 a través del sitio web oficial de Recrutment.pln.co.id.

El director de gestión de PLN de capital legal y humano, Yusuf Didi Setiarto, expresó su aprecio por el extraordinario interés de la joven generación del país por una oportunidad profesional en el sector energético.

«El primer día, el número de registrantes alcanzó a más de 20 mil personas. El gran número de registrantes el primer día mostró los altos intereses y el optimismo de los niños de la nación para participar en el desarrollo del sector eléctrico nacional. PLN está comprometido a presentar un profesional, transparente y basado en un proceso de reclutamiento del sistema de mérito», dijo Didi.

Didi detalló el reclutamiento de este año abierto para los graduados del Diploma 3 (D3), Bachelor/Diploma 4 (S1/D4) y ​​Masters (S2) de varias especialidades relevantes.

La inscripción aún está abierta hasta el 5 de octubre de 2025 a través del sitio web oficial reclutamiento.pln.co.id.

Didi enfatizó que PLN nunca había recogido ninguna tarifa en el proceso de reclutamiento. También llamó al público que tuviera cuidado con el modo de fraude en nombre de PLN.

«No existe correspondencia o tarifas en ninguna forma relacionada con el proceso de selección. El registro es solo a través del sitio web oficial de Recrutment.pln.co.id. Instamos al público a que conozca el fraude de reclutamiento en nombre de PLN», concluyó.