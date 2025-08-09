¡Se abren nuevamente 122 millones de cuentas inactivas, PPATK descarga hechos impactantes! Hay 35 años desempleados

Yakarta, Viva – Centro de informes y análisis de transacciones financieras (Ppatk) finalmente completó el análisis de 122 millones cuenta latente alias inactivo.

Leer también: Ustaz das’ad latif confía en ser víctima de un bloqueo de cuentas: ¡no moleste a la gente!



Excepcionalmente, hay cuentas que son ‘durmiendo larga’ hasta 35 años. El jefe de PPATK, Ivan Yustiavandana, reveló que el proceso de análisis se llevó a cabo desde el 15 de mayo y se completó el 31 de julio de 2025. Como resultado, PPATK ha tenido el mapa de riesgos de las cuentas.

«Lo hemos completado. El mapa de riesgos de 122 millones de cuentas inactivas afectadas por la terminación temporal de las transacciones ha sido obtenida por PPATK», dijo Ivan en una declaración escrita, el sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: PPATK reveló 2.115 cuentas inactivas en agencias gubernamentales por valor de más de 500 mil millones de rp



Según él, más de 100 millones de cuentas o alrededor del 90 por ciento han vuelto a estar activos. La mayoría son cuentas que son ‘animación suspendida’ durante 5 a 35 años. El resto, su destino aún depende del proceso en cada banco.

«Hasta ahora, más de 100 millones de cuentas o el 90% de las cuentas han vuelto a estar activas, la mayoría de las cuentas inactivas son cuentas que no están activas en 5 años a 35 años», dijo.

Leer también: Fondos de asistencia social Rp2.1 billones de asentamientos en la cuenta inactiva, Ministro Social: ¡será retirado!



Afirmó que Ivan, la política de terminación temporal de las transacciones no fue un castigo. Este paso se toma para proteger los fondos de los clientes del crimen, como comprar y vender cuentas, piratería, juego en línea, fraude, actos penales importantes como la corrupción y los narcóticos.

«La política de terminación temporal no es una forma de castigo o la eliminación de los derechos, sino un paso preventivo para proteger los fondos de los clientes y mantener la integridad del sector de servicios financieros y la estabilidad económica», dijo.

PPATK también ofrece tres pasos para los clientes cuyas cuentas aún se detienen temporalmente, a saber:

1. Se les pide a los clientes que visiten la oficina central o sucursal más cercana;

2. Si no es posible asistir cara a cara, el cliente contacta con el servicio al cliente oficial del banco (teléfono, correo electrónico, chat en vivo, aplicación de banca móvil);

3. Nasabah prepara documentos de identidad y prueba de propiedad de la cuenta de acuerdo con las regulaciones bancarias.