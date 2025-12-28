Se abren las urnas para las primeras elecciones en cinco años en Myanmar gobernado por los militares







Los votantes acudieron a las urnas el domingo para la fase inicial de Myanmar primeras elecciones generales en cinco años, celebradas bajo la supervisión de su gobierno militar mientras una guerra civil hace estragos en gran parte del país. Los críticos afirman que las elecciones están diseñadas para añadir una fachada de legitimidad al gobierno militar, que comenzó después de que el ejército derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. Su partido obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de 2020, pero se le impidió asumir el cargo para un segundo mandato. En Yangon, la ciudad más grande del país, Naypyitaw, la capital, y otros lugares, los votantes emitían sus votos en escuelas secundarias, edificios gubernamentales y edificios religiosos. Los críticos argumentan que los resultados carecerán de legitimidad debido a la exclusión de los principales partidos, las limitaciones a la libertad de expresión y una atmósfera de represión. Sostienen que la esperada victoria del Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, hace que la transición nominal a un gobierno civil sea una quimera.

Sin embargo, la celebración de elecciones puede proporcionar una excusa para que vecinos como China, India y Tailandia sigan brindando su apoyo, alegando que las elecciones promueven la estabilidad. Las naciones occidentales han mantenido sanciones contra los generales gobernantes de Myanmar debido a sus acciones antidemocráticas y la brutal guerra contra sus oponentes. La seguridad en Yangon, la ciudad más grande del país, se había endurecido visiblemente el sábado, con guardias armados apostados frente a los colegios electorales y camiones militares patrullando las carreteras. Los funcionarios electorales instalaron equipos e instalaron máquinas de votación electrónica, que se utilizan por primera vez en Myanmar. Si bien las organizaciones de oposición y los grupos de resistencia armada habían prometido perturbar el proceso electoral, no se llevó a cabo ninguna medida importante. Suu KyiLa exlíder de Myanmar, de 80 años, no participará porque cumple una pena de prisión de 27 años por cargos que muchos consideran motivados políticamente. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, se disolvió en 2023 tras negarse a registrarse bajo las nuevas normas militares.

Otros partidos también se negaron a registrarse o se negaron a postularse en condiciones que consideran injustas, y los grupos de oposición han pedido un boicot de los votantes. Amael Vier, analista de la Red Asiática para Elecciones Libres, señaló una falta de opciones genuinas y señaló que el 73 por ciento de los votantes en 2020 votaron por partidos que ya no existen. Movilizar a la oposición es difícil bajo la represión militar. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, más de 22.000 personas están actualmente detenidas por delitos políticos y más de 7.600 civiles han sido asesinados por las fuerzas de seguridad desde que tomaron el poder en 2021. La resistencia armada surgió después de que el ejército utilizara fuerza letal para aplastar protestas no violentas contra su toma de poder en 2021. La consiguiente guerra civil ha dejado a más de 3,6 millones (36 lakh) de personas desplazadas, según la ONU. Una nueva Ley de Protección Electoral ha añadido duras penas y restricciones, prohibiendo efectivamente toda crítica pública a las urnas.

Derechos humanos de la ONU El jefe Volker Türk ha declarado que Myanmar está siendo testigo de una intensificación de la violencia y la intimidación, señalando que no existen condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión o de reunión pacífica. En estas circunstancias, tanto los militares como sus oponentes creen que es probable que el poder permanezca en manos del general Min Aung Hlaing, quien dirigió la toma del poder en 2021. La votación se llevará a cabo en tres fases, y la primera ronda del domingo se llevará a cabo en 102 de los 330 municipios de Myanmar. La segunda fase se llevará a cabo el 11 de enero y la tercera el 25 de enero. Se espera que los resultados finales se anuncien a finales de enero. Si bien más de 4.800 candidatos de 57 partidos compiten por escaños en las legislaturas nacionales y regionales, sólo seis compiten a nivel nacional con la posibilidad de ganar influencia política en el Parlamento.

