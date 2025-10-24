Se abren 90 millones de nuevas oportunidades laborales a través de la IA

Jacarta – Ministro de Comunicaciones y Digital (Ministro de Comunicaciones y Tecnología) Meutya Hafid confirma que la inteligencia artificial (AI) o la inteligencia artificial no es una amenaza para los humanos, pero es una gran oportunidad para el crecimiento económico de Indonesia.

Meutya en su declaración oficial dijo que, aunque se prevé que esta tecnología reemplazará millones de puestos de trabajo, al mismo tiempo la IA también tiene el potencial de crear más puestos de trabajo nuevos.

«Se informa que la inteligencia artificial reemplazará alrededor de 85 millones de puestos de trabajo para 2025. Sin embargo, al mismo tiempo, la IA también tiene el potencial de crear 90 millones de nuevos puestos de trabajo en diversos campos. Por lo tanto, hay que vigilar la IA, pero no temerla», dijo Meutya en su declaración citada el viernes 24 de octubre de 2025.

Según Meutya, Indonesia es en realidad uno de los países más optimistas a la hora de afrontar la evolución de la IA. Evaluó que la sociedad muestra una gran disposición a adaptarse a las nuevas tecnologías sin miedo excesivo.

«Según varias encuestas, se considera que Indonesia es un país que puede aceptar bien la IA, que no tiene miedo y eso es una buena señal», afirmó.

Además, Meutya enfatizó que la IA no debe verse como un reemplazo de los humanos, sino como una herramienta que fortalece las capacidades humanas para trabajar e innovar.

«Intentamos ver y hablar sobre la IA desde una perspectiva diferente. No sólo datos y números, sino cómo la IA puede interpretarse como una herramienta que fortalece a los humanos», afirmó.

El gobierno, continuó Meutya, está preparando actualmente una hoja de ruta nacional para la IA que se convertirá en una guía estratégica para todos los sectores en materia de desarrollo y utilización. inteligencia artificial en Indonesia.

Se espera que este reglamento, dijo Meutya, se emita en un futuro próximo a través de un Reglamento Presidencial.

«Si Dios quiere, a principios de 2026 se podrá emitir el Reglamento Presidencial sobre esta hoja de ruta y convertirse en una guía para todos nosotros», explicó.

Además de preparar regulaciones, el Ministerio de Comunicaciones y Digital también se centra en igualar el acceso digital para que todas las personas puedan disfrutar por igual de los beneficios de los avances en la tecnología de IA.

«Lo que también es importante es cómo hacer que la próxima IA sea inclusiva. También hemos subastado la frecuencia de 1,4 GHz para ofrecer una Internet más barata y equitativa», afirmó Meutya.