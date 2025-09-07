Se abre WMSJ Expo, MISMES presente de varios países

Yakarta, Viva – Jamboree mundial musulmán Jamboree o World Moslem Scout Jamboree presenta varios productos Umkm y varias necesidades diarias en la categoría de ropa, comida y tableros en la Expo WMSJ que abrió el domingo 7 de septiembre de 2025.

El presidente de la exposición de WMSJ, Yuga Simatupang, dijo que varias compañías y MIPYME para llenar a los inquilinos proporcionaron. Según él, los inquilinos disponibles de Selang -Clothes han satisfecho las necesidades diarias de los participantes de WMSJ y la comunidad circundante.

«Presentamos una experiencia valiosa para los participantes y la comunidad en las compras. Por lo tanto, invitamos a otras partes que desean llenar a los inquilinos para que estén presentes en el campamento de Cibubur, East Yakarta», dijo Yuga en su declaración en el campamento de Cibubur, domingo.

Yuga dijo que el evento de la Expo se volvió importante porque muchas personas estaban esperando tanto a los participantes como al comité. Según él, este evento fue histórico porque coincidió con el centenario de Gontor.

«Hay más de 15 mil participantes y entrenadores que asistirán, sin incluir al comité o voluntario. Este es un alto segmento de mercado y el impulso adecuado para anunciar el producto», explicó.

Entre las marcas que han entrado y en colaboración con la Expo WMSJ están PERIPLUS, Alfamart, a las MIPYME en el sector alimenticio de Binafsi Mat’am.

«Presentamos las necesidades de los participantes y la comunidad al máximo. Por lo tanto, garantizamos que la situación estará llena y propicio para los compradores objetivo de más de 15 mil participantes de varias regiones del archipiélago y el mundo.

Además de los participantes, se sabe que en la implementación de WMSJ hay 300 comités y 1.578 voluntarios involucrados. Este evento es parte de la conmemoración de Pondok Modern Darussalam Gontor con el tema «Somos musulmanes, civilizados unidos y pacíficos».