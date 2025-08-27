Se abre una inversión alimentaria nutritiva gratuita para el público, transparente con rendimientos atractivos

Yakarta, Viva – Plataforma Crowdfunding de valores Ojk con licencia, BizhareOficialmente abre oportunidades inversión el primer público en Indonesia en apoyar Comer nutritivo gratis (Mbg).

Este programa de prioridad gubernamental recibió una asignación de RP335 billones en el proyecto de presupuesto estatal de 2026, con el objetivo de construir 30 mil cocinas SPPG hasta finales de 2025 y alcanzaron 82.9 millones de beneficiarios en toda Indonesia.

Bizhare proporciona acceso a la comunidad para participar en la inversión en una empresa conjunta en el desarrollo de la cocina SPPG, con un sistema de mercado de capitales transparente y seguro.

Se espera que esta innovación amplíe la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la comunidad para acelerar la distribución del programa MBG.

«Queremos ser una colaboración segura y cómoda para que la comunidad participe en este programa de prioridad del gobierno. Además de crear un gran impacto social para los niños indonesios, los inversores también pueden obtener beneficios atractivos con una tasa de rendimiento relativamente rápida», dijo Giovanni Umboh, Cofundador y CTO/ARRULLO Bizhare, miércoles 27 de agosto de 2025.

También se aseguró de que cada proyecto hubiera pasado por un estricto proceso de curación, incluido el socio de la Fundación BNG, la legalidad del editor, la ubicación de la cocina, el presupuesto de costos, la preparación operativa.

Los inversores también pueden monitorear los estados financieros y el desarrollo de proyectos en tiempo real a través de una plataforma Bizhare, incluidos los mecanismos de transacción que utilizan cuentas virtuales para mantener la seguridad de los pagos.

«Hacemos monitoreo de rutina con fundaciones y editores para garantizar la calidad de la cocina operativa, al tiempo que garantizar que los alimentos servidos son realmente nutritivos y saludables para los niños», dijo Giovanni.

En la actualidad, la primera campaña está disponible en la aplicación www.bizhare.id y bizhare. La primera oferta fue realizada por PT Anak que creció saludable, con un valor de financiación de alrededor de Rp1.6 mil millones para la construcción de la cocina Karanganyar Sppg, Brumbungan, Semarang, en colaboración con la Fundación Wibawa Perkasa Abadi como el socio oficial de BGN.

Los inversores pueden comenzar a participar de RP1 millones con un capital estimado de alrededor de 17 meses. Según él, los inversores o el público pueden simular el cálculo del potencial de ganancias antes de la transacción, así como ver otros detalles comerciales. A partir del margen estimado, los costos operativos, hasta las proyecciones de ganancias.

«La inversión mínima comienza de RP1 millones para ser más asequibles. El beneficio potencial varía según la proyección comercial de cada cocina MBG. Todo esto se muestra transparentemente en la página de inversión de Bizhare», explicó.

Con más de 350 mil inversores que crecieron un 120 por ciento respecto al año pasado, Bizhare continúa fortaleciendo su posición como plataforma Crowdfunding de valores más importante en Indonesia.