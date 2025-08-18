Se abre la votación final de Emmy: ¿Qué puede ganar?

El Academia de televisión Abrió la votación final para los 77º Premios Emmy en horario estelar a las 9 a.m. PT del lunes, dando a los votantes 10 días para decidir qué actores y series se llevarán a casa los honores más prestigiosos de la televisión.

La votación se extiende hasta las 10 pm PT el 27 de agosto, preparando el escenario para lo que promete ser una de las ceremonias Emmy más competitivas en la memoria reciente, donde cualquier cosa puede suceder.

Para recapitular la temporada de premios, HBO Max dominó las nominaciones de este año con 142 asentimientos récord, superando el máximo anterior de la plataforma de 140 en 2022. El recorrido fue impulsado por grandes bateadores, incluido «The Penguin», que lideró todas las series limitadas con la mayoría de las nominaciones en esa categoría, además de otros favoritos de regreso como «The White Lotus», The Last of Us «y» Hacks «y» Hacks «, además de esa categoría, además de otras favoritas de regreso.

Dos espectáculos surgieron como gigantes de nominación innegables. Thriller en el lugar de trabajo de Apple TV+»Ruptura«Acumuló 27 nominaciones, mientras que su comedia satírica de Hollywood» The Studio «aterrizó 23, empatando el récord de la mayoría de las nominaciones de comedia en un solo año establecido por la temporada 3» The Bear «de FX en 2024.» The Bear «también puso el bar alto al ganar un récord 11 Emmys (Casualmente, no incluye el premio), el más para una serie de comedia en un solo año.

Netflix todavía posee los derechos de fanfarronear para el récord de nominación de todos los tiempos con 160 asentimientos en 2020, y comparte el récord de la mayoría de las victorias en un solo año: 44 victorias en 2021, coincidiendo con la cuenta de 1974 de CBS. La categoría de series de drama está manteniendo a los expertos en la noche. El campeón del año pasado, el «Shogun» de FX, no es elegible en este ciclo, pero volverá a consideración futura. Eso abre la puerta para un campo lleno de gente dirigido por «Severance», que solo reclamó dos Emmy en 2022 para la composición musical y el diseño principal del título.

HBO Max trae contendientes serios con su serie médica de primer año «The Pitt» junto con «The Last of Us», que barrió ocho Emmys en 2023, y «The White Lotus», un ganador de 15 veces Emmy sobre su carrera que se llevó a casa el premio de la Serie Limited en 2022.

Hablando de «The Pitt», le ofrece a Noah Wyle una oportunidad en Emmy Gold después de cinco nominaciones sin una victoria durante sus días de «ER». En la comedia, el actual campeón «Hacks» espera defender su corona después de las victorias del año pasado para series sobresalientes, escritura y actriz principal Jean Smart. El éxito de HBO Max enfrenta la competencia con «The Bear», que ganó una comedia sobresaliente en 2023 y cuenta con 21 victorias en el Emmy. Los ganadores del «oso» del año pasado incluyeron a cinco para los actores Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colon-Zayas, Jamie Lee Curtis y Jon Bernthal. ¿Pueden todos repetir?

Netflix tiene como objetivo reinar como campeón de la Serie Limitada después de la victoria «Baby Reindeer» del año pasado. El streamer espera que el rayo golpea dos veces con «Adolescencia«, Otra sorpresa de al otro lado del estanque con 13 nominaciones. En su camino:» The Penguin «,» Morir por sexo «de FX, el veterano de la antología de Netflix» Mirror negro «y la sensación de crímenes verdaderos» Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story «.

Todos los ojos estarán en la categoría de la serie Talk después de la reciente cancelación de «The Late Show with Stephen Colbert» programada para mayo de 2026, que se anunció después de que las nominaciones cayeron. Su compañero competidor Jimmy Kimmel sacó un anuncio de Billboard que decía: «Estoy votando por Stephen».

Sospechamos que muchos miembros de la academia de televisión también lo harán.

Los 77 ° Premios Emmy, organizados por el comediante Nate Bargatze, se transmitirán en vivo el 14 de septiembre a las 8 pm ET/5 pm PT en CBS y se transmitirán simultáneamente en paquetes Select Paramount+.

¡Ponte en esas boletas!