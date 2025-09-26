Se abre la sopa incorrecta, si la política no necesita ser ruidosa más tarde.

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Forma dos investigaciones que consisten en la combinación de la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia (BIN), así como un equipo independiente que involucra a expertos para manejar el caso envenenamiento en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg).

El subdirector de BGN, Nanik S. Deyang, dijo que su partido a través del Diputado para Monitoreo y Supervisión (Tauwas) BGN en colaboración con el Jefe de Bin y el Jefe de la Policía Nacional, así como las instituciones relacionadas, como la Oficina de Salud, la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM), y el gobierno local para investigar el caso de envenenamiento en el menú MBG.

«En este equipo de investigación formamos dos. Desde el interior hay un adjunto Tauwas, es monitorear y supervisión, más tarde trabajará juntos, están la policía, Bin, DHO, BPOM, y también el gobierno local para realizar una investigación», dijo Nanik en una conferencia de prensa en la oficina de BGN, Jakarta, el viernes.



El vicepresidente de BGN Nanik S Deyang celebró una conferencia de prensa

Nanik afirmó haber coordinado y solicitado ayuda de Bin y la Policía Nacional para revisar las causas de envenenamiento por MBG de varios lados, aparte de los problemas de procedimiento operativo (SOP) estándar que son las principales causas.

«Pregunto esto. Lo que sea que se vea desde varios lados. Desde el SOP hacemos mejoras. Pero, entonces, sucede que el jefe de contenedor es una llamada, solo le pido a Bin que caiga ahora. La policía ahora ha bajado», dijo «, dijo», dijo «, dijo», dijo «, dijo», dijo

Nanik agregó que, además del equipo de investigación que involucró a la Policía Nacional y al Bin, la investigación también fue realizada por el equipo de investigación independiente de expertos.

El equipo independiente fue formado por BGN que involucró químicos, farmacia, chefs y otros expertos de diversas disciplinas para explorar las causas de 70 casos de envenenamiento en el menú MBG, durante enero a septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó más sobre los resultados de la investigación, Nanik enfatizó que no todas las causas de envenenamiento por MBG se abrirían abiertamente.

«Si lo que no es perjudicial para el estado del país, lo abrimos, sí, esto se refiere a la comunidad, por ejemplo, ¿qué? Ya lo he abierto, la mayoría de ellos (la causa del envenenamiento) debido a la SOP equivocada, pero si las políticas políticas no necesitan abrirse más tarde, se vuelve ruidoso», dijo Nanik.

El BGN señaló que hubo 70 casos de envenenamiento de enero a septiembre de 2025, con un total de 5,914 receptores nutricionales libres (MBG).

De los 70 casos, nueve casos con 1.307 víctimas se encontraron en la Región I de Sumatra, incluso en Lebong Regency, Bengkulu y Bandar Lampung City, Lampung. Luego, en la Región II de la Isla Java, hubo 41 casos con 3.610 receptores de MBG afectados, y en la Región III en Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali y Nusa Tenggara hubo 20 casos con 997 receptores de MBG afectados.

La principal causa de los casos de envenenamiento en el menú MBG, que se encuentra varios tipos de bacterias contenidas en los alimentos, a saber, E. coli en agua, arroz, tofu y pollo.

Luego, Staphylococcus aureus en tempeh y albóndigas, salmonella en pollo, huevos y verduras, Bacillus cereus en el menú de fideos y coliformes, Pb, Klebsiella, proteus de agua contaminada. (Hormiga)