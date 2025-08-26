Se abre el registro de posibles miembros de Baznas 2025-2030, esta es la condición

Yakarta, Viva – El Ministerio de Religión (Kemenag) abre oficialmente el registro para la selección de candidatos para la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas) para la tenencia de 2025-2030. La inscripción está abierta del 25 de agosto al 9 de septiembre de 2025.

Informes de la página del Ministerio de Religión, esta selección se llevó a cabo basada en el Reglamento del Ministro de Religión No. 10 de 2025 sobre la selección de candidatos Miembro de BaznasLíderes Provinciales de Baznas, y líderes de Baznas de Regencia/Ciudad. El proceso de registro se lleva a cabo en línea mediante la carga de documentos de requisitos completos a través del enlace oficial para la selección de candidatos para los miembros de Baznas 2025-2030.



Director General de Ministerio de Religión de Orientación de la Comunidad Islámica, Abu Rokhmad

Hay ocho formaciones que se abren a los posibles miembros de Baznas de los elementos de la comunidad. Algunos de los principales requisitos incluyen ciudadanos indonesios de musulmanes, de al menos 40 años, física y mentalmente saludable, la educación más baja de los estudiantes universitarios, tiene competencia en el campo de la gestión de Zakat, y no como miembros de los partidos políticos.

«Todo el proceso de selección es transparente, objetivo y gratuito», dijo el jefe del equipo de selección que también es el director general de orientación de la comunidad islámica, Abu Rokhmad, en Yakarta, lunes (25/08/2025).

Mientras tanto, el Secretario del Equipo de Selección y Director de Empoderamiento de Zakat y Waqf del Ministerio de Religión, Waryono Abdul Ghafur, enfatizó que esta selección fue un paso importante para fortalecer la gobernanza de Zakat en Indonesia.

«Esta selección no solo busca cifras, sino que garantiza que las baznas en el futuro se llenen por figuras con integridad, competente y tengan la visión de construir una gobernanza nacional de Zakat profesional, transparente y responsable.

Además, también recordó que la participación pública es muy importante para mantener el mandato de la institución.

«La participación de la comunidad en este proceso es importante para garantizar que Baznas siga siendo una institución pública confiable y confiable, y en línea con el espíritu de moderación religiosa y nacional», agregó.

Etapas de selección de candidatos para miembros de Baznas 2025-2030

1. Registro: 25 de agosto – 9 de septiembre de 2025

2. Selección administrativa: 10–12 y 15 de septiembre de 2025

3. Anuncio de resultados administrativos: 16 de septiembre de 2025

4. Selección de competencia (Prueba de conocimiento básico y escritura en papel): 19 de septiembre de 2025

5. Anuncio de prueba y documentos Resultados: 25 de septiembre de 2025

6. Selección de entrevistas: 26 de septiembre – 2 de octubre de 2025

7. Anuncio de resultados finales: 6 de octubre de 2025

El Ministerio de Religión también enfatizó que el horario de la etapa de selección es dinámico y puede experimentar cambios en cualquier momento. Cada actualización de información se anunciará a través del sitio web oficial del Ministerio de Religión y la Dirección General de Orientación de la Comunidad Islámica.