Se abre el mercado JAFF mientras Indonesia destaca el crecimiento del ecosistema cinematográfico

La segunda edición del Mercado JAFF abrió en Yogyakarta con un espectáculo de danza tradicional Hanoman ante la directora del mercado, Linda Gozali, que también es productora de Entretenimiento Magma – inició formalmente el programa, marcando la pauta para un año que describió como una fase estratégica en el desarrollo de la plataforma.

«Es un bebé: JAFF tiene 20 años y nuestro mercado apenas está en su segunda edición», dijo Gozali, refiriéndose al Festival de cine asiático Jogja-Netpacel festival de Yogyakarta de larga duración cuya plataforma industrial es el JAFF Market. «Pero creemos que es una plataforma industrial fiable, estructurada y orientada al futuro». Anunció un importante aumento en la participación: “Este año tenemos 116 expositores, 122 empresas y más de 1.400 insignias de acreditación… El año pasado solo fueron entre 900 y 1.000”. Al animar a los asistentes a moverse por el recinto ampliado, dijo: «Una cosa que me gustaría recordarles a todos: hay que caminar hasta cada rincón de este recinto. No se puede perder ni una sola cosa».

Gozali posicionó el Mercado JAFF como un conector regional y global. «JAFF Market existe como un puente estratégico que conecta proyectos, talentos, empresas e inversores de Indonesia con la industria regional e incluso global», dijo. «Las ideas encuentran dirección, las estrategias encuentran impulso, la ambición creativa encuentra caminos reales en la producción, la distribución e incluso más allá». El festival, ahora en su vigésimo año, presenta su máximo honor, el Premio Golden Hanoman, a la mejor película asiática en competencia.

Luego, Gozali presentó a Ahmad Mahendra, Director General de Desarrollo, Utilización y Fomento Cultural del Ministerio de Cultura de la República de Indonesia, quien pronunció los saludos del Ministro de Cultura. Mahendra señaló que JAFF Market proporciona una visibilidad esencial: «JAFF Market es más bien un foro transaccional o de presentación. Aquí es donde el ecosistema encuentra espacio para reunirse», dijo, calificándolo como «el único escaparate que tenemos para ser más visibles a nivel internacional».

Mahendra detalló las iniciativas del ministerio durante el año pasado: «Hemos facilitado la asistencia de 85 cineastas a seis festivales internacionales… 13 festivales de cine dentro de Indonesia… 27 películas indonesias ingresando a nominaciones en festivales internacionales… cinco películas recibiendo reconocimiento internacional». Añadió que cuatro cineastas indonesios actuaron como jurados en importantes eventos mundiales y destacaron los esfuerzos de desarrollo de talentos: “Se han producido más de 1.200 talentos… 18 de ellos han recibido reconocimiento internacional en Busan, Hong Kong, Singapur, Berlín y Rotterdam”.

Elogió el ecosistema cultural de Yogyakarta y dijo: «Indonesia le debe a JAFF y a JAFF Market. Este es nuestro escaparate para ser más visibles a nivel internacional».

Sultan Baktiar Najamudin, presidente del Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia, siguió con comentarios enmarcando el mercado JAFF dentro del tejido cultural y económico de Indonesia. Comenzó reconociendo los recientes desastres en Sumatra: “La voz de la naturaleza se ha vuelto más fuerte que la de los humanos… Esta es una alarma ecológica para todos nosotros”.

Describió JAFF Market como “un reflejo del largo viaje del ecosistema cinematográfico de Indonesia” y dijo: “Las ideas se encuentran con la artesanía, la artesanía se convierte en oportunidad y la oportunidad crea esperanza”. Najamudin destacó el impacto económico de la industria: «Si la industria cinematográfica nacional crece, las economías regionales también avanzarán».

Al llamar a Indonesia “el mayor escenario cinematográfico que Dios nos ha dado”, invocó paisajes “desde Sabang hasta Merauke… desde las playas de Mentawai hasta las selvas de Sumatra”. Dirigiéndose directamente a los jóvenes cineastas, dijo: “El mundo está esperando”.

JAFF Market 2025 se llevará a cabo en Yogyakarta del 29 de noviembre al 1 de diciembre.