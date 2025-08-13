Scripts de Stranger Things: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Los guiones más guardados de Hawkins finalmente están dejando al revés y aterrizando en estantes de las librerías.

Los guiones de las primeras cuatro temporadas de «Cosas más extrañas«Se lanzará en dos volúmenes este otoño, y ahora están disponibles para pre-pedido en Amazon. «Stranger Things: The Complete Scripts», lanzado por Random House Worlds, dará a los fanáticos acceso al texto completo de cada episodio junto con presentaciones exclusivas y notas de producción de los creadores de la serie Matt y Ross Duffer. Presentado en rústica, las ediciones ofrecen una mirada de archivo a la exitosa serie de Netflix desde adentro hacia afuera, detallando no solo el diálogo sino también la dirección de escenario y las señales tonales que dieron forma a las actuaciones y el ritmo del espectáculo.

Stranger Things: The Complete Scripts, Temporada 1

Las primeras cuatro temporadas, recolectadas en los próximos volúmenes, comienzan en 1983 Hawkins, Indiana, con la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp) y la llegada de once (Millie Bobby Brown), una chica telequinética en la carrera de un laboratorio del gobierno oscuro. La temporada 2 se remonta un año después, ya que Will está plagada de visiones de la alza y la presencia inminente del desglose mental, mientras que once permanecen escondidos. La temporada 3 cambia al verano de 1985, centrándose en el recién abierto Starcourt Mall como el centro social de la ciudad y la portada de una operación secreta soviética para reabrir la puerta al revés.

La cuarta temporada, que se lanzó el verano pasado, terminó con una batalla total contra el malvado Vecna y los demogorgonales en el al revés, donde el amado recién llegado Eddie Munson (Joseph Quinn) se sacrificó para salvar a la pandilla. Vecna se debilita después, pero sigue siendo lo suficientemente poderoso como para extender el alza hacia Hawkins.

El comunicado de script se ajusta a una tendencia más amplia en la publicación, donde se extraen franquicias en pantalla para productos impresos que atraen a los coleccionistas, desde cifras de acción y novelas vinculadas hasta, más recientemente, estas extensas compilaciones de guiones.

Los guiones se lanzarán antes de la muy esperada temporada final del programa. Netflix implementará la temporada 5 de «Stranger Things» en tres partes el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025. Todo el elenco regresará para el final de tres partes, incluida Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbor como Jim Hopper, Millie Bobby Brown como Oncion, Finn Wolfhard como Mike Wheeler y Noh Schnapp como Will Byers.