Screambox asciende a Tony Wash a director de programación

tony lavado está haciendo grandes movimientos en el espacio del terror.

Wash ha sido ascendido a director de programación y producciones originales en caja de gritossegún un anuncio de la empresa. Anteriormente ocupó el cargo de channel manager.

Screambox es el servicio de streaming con temática de terror propiedad de Cineverso y comisariada por la compañía de terror Bloody Disgusting.

«Estamos entusiasmados de tener a Tony Wash al mando mientras entramos en una nueva y audaz era de terror original para Screambox», dijo Tom Owen, vicepresidente de estrategia de red de Cineverse, en un comunicado. «La pizarra que está guiando tiene algo para aterrorizar y deleitar a todos los fanáticos del terror, y ayudará a convertir a Screambox en una experiencia verdaderamente distintiva, impulsada por Bloody Disgusting».

«Como fanático del terror de toda la vida, mi función es crear una experiencia seleccionada para los fanáticos del terror con la colección de emocionantes exclusivas y originales de Screambox, además de reunir increíbles títulos de catálogo de décadas pasadas para una ventanilla única de todo lo aterrador», dijo Wash en un comunicado. «Aprovecharé mi extensa red de cineastas independientes para adquirir las historias de terror más recientes que existen y supervisaré la producción de varios originales de Screambox para ayudar a impulsar la lista de contenido de la plataforma que solo está disponible en Screambox».

Según su biografía oficial, Wash «ha pasado la mayor parte de su vida en el área de Chicago. En 2005, durante su último semestre en la escuela FX de Tom Savini en Pittsburgh, Tony comenzó la producción de su propia película de terror y aventuras, ‘It’s My Party and I’ll Die If I Want To’. Al recibir numerosos premios de festivales tras su lanzamiento, seguidos de excelentes críticas tanto de críticos como de fanáticos, ‘It’s My Party’ solidificó a Wash y su compañía, Scotchworthy Productions, como una fuente confiable de terror independiente de calidad. Centrándose en el valor de producción de alta gama y los efectos especiales prácticos y galardonados, Scotchworthy Productions ha estado repartiendo fotograma tras fotograma de deleite sangriento durante 20 años. Wash ha trabajado con actores tan notables como Sid Haig, Shenae Grimes-Beech, Izabella Miko, Rachel Melvin, Tom Savini y Joe Nunez, y su trabajo ha sido distribuido en todo el mundo por empresas como Sony Home Entertainment.

«Más recientemente, Tony ayudó a producir ‘The Stylist’ de 2020 y, en 2022, las películas ‘Black Mold’ y ‘Curse of the Sin Eater'», continúa la biografía. “En 2020, Bloody Disgusting se asoció con Wash para ofrecerle a su canal lineal Screambox TV una nueva serie original, ‘Bloody Bites’. ‘Bloody Bites’ ofrece a los cineastas de terror independientes una vía de exposición mundial a través de la fuente número uno de terror en línea y es constantemente el título de mayor rendimiento en Screambox TV. Con cuatro largometrajes y varios cortometrajes, incluido el favorito de SXSW Midnight 2014, ‘The Muck’, en su haber, Tony Wash espera utilizar su amor por el terror y su pasión por el cine para ayudar a reforzar la curaduría de Screambox”.

Además de los originales recientes de Screambox, como el remake de “Street Trash” de 2024 y “Terrifier 3”, así como la serie de este año “The Trouble with Tessa”, las próximas producciones incluyen un programa de entrevistas de Ted Raimi, el próximo remake de “Silent Night, Deadly Night” y una nueva temporada de la serie antológica “Bloody Bites”. Este último incluye un concurso en el que los fans pueden enviar su idea para un cortometraje protagonizado por la mascota de Bloody Disgusting, Buzzkill, para celebrar el 25º aniversario de la empresa.

Además, Cineverse anunció esta semana una asociación con LeftField Media de Clarion Events, que resultará en el lanzamiento de la primera convención de fans de terror de Bloody Disgusting, que tendrá lugar en el otoño de 2026.

Además de su promoción, Wash estrenó recientemente el piloto de su nueva serie”Más suerte que Chuck» en el festival FilmQuest de Provo, Utah. Wash creó la serie de trivia de películas de terror junto con su esposa, Meredith, y actualmente están buscando distribución para la primera temporada de seis episodios ya filmada.

Mire el primer avance y vea el arte clave y el póster de “Better Luck Than Chuck” a continuación.