Scream 7 Director renunció a ‘alrededor de una semana’ después de que Melissa Barrera fuera despedida

Original «Gritar 7» director Christopher Landon revela en el nuevo libro «Tu película de miedo favorita: cómo las películas de Screams reescribieron las reglas del horror» (a través de Entretenimiento semanal) que salió de la secuela de terror «Aproximadamente una semana después» Spyglass Entertainment disparó Melissa Barrera Debido a las publicaciones en las redes sociales, escribió sobre Israel y Palestina.

«Ya no había película. Todo el guión era sobre ella», dijo Landon en referencia al carpintero Sam de Barrera, la hija del asesino de Ghostface Billy Loomis (Skeet Ulrich) que encabezó «Scream» de 2022 y «Scream VI» de 2024.

«No firmé para hacer una película de» gritar «». Fui a hacer esa película.

Barrera fue despedida de «Scream 7» en noviembre de 2023, pero la partida de Landon no se anunció hasta un mes después a pesar de que se quitó de la secuela mucho antes. Dijo en el libro que quería tratar en privado las consecuencias sobre el despido de Barrera, pero eso se volvió imposible cuando los usuarios de las redes sociales le enviaron amenazas de muerte bajo el supuesto de que él fue quien la despidió.

«Todavía estaba clasificando mis sentimientos sobre todo lo que había sucedido. Cuando todo sucedió, era algo que estaba tratando de procesar de una manera privada y equilibrada», dijo Landon. «Cuando eres una persona que se refería al público, a menudo a la gente no le gusta eso. A la gente quiere una reacción inmediata y quieren que estés de acuerdo con ellos».

Landon anunció su partida de «Scream 7» «después de que las amenazas se hicieron demasiado intensas», y agregó: «Todos estaban gritando a alguien que ya ni siquiera estaba en la película. Había muchas personas que pensaban que era una especie de villano. Eso realmente me metió en la cabeza. Fue doloroso, y fue doloroso perder un trabajo de ensueño de una manera tan repentina y extraña».

El director dijo anteriormente Feria de Vanidad Las amenazas de muerte que estaba recibiendo en ese momento eran «muy agresivas y realmente aterradoras».

«Recibí mensajes que dijeron: ‘Voy a encontrar a sus hijos y los voy a matar porque apoyas el asesinato infantil'», dijo Landon. «El jefe de seguridad en varios estudios y el FBI tuvo que examinar las amenazas … no disparé [Melissa]. Mucha gente piensa que tuve algo que ver con eso, y no era mi trabajo. No tenía control de la situación en absoluto ”.

Cuando Landon anunció su salida en diciembre de 2023, escribió en las redes sociales que obtener «Scream 7» era «un trabajo soñado que se convirtió en una pesadilla». Él le dijo Feria de Vanidad Las amenazas de muerte contra él son por qué.

«Decidí que no quería dar ninguna parte de mí», dijo Landon sobre salir de la secuela. «Para mí, no valió la pena. Prefiero poner mis esfuerzos en otra cosa, donde podría sentirme apreciado y respetado. El odio y el abuso realmente lo estropearon, y perdí mi amor por la idea de seguir adelante».

Kevin Williamson, el escritor de la película y las secuelas originales de «Scream» «Scream 2» y «Scream 4», terminó interviniendo para dirigir la película en función de una idea totalmente nueva. Neve Campbell regresa como Sidney Prescott, quien una vez más será el centro de la franquicia «Scream» después de sentarse «Scream VI». La nueva película se abre en los cines el 27 de febrero de 2026.