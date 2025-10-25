Scottie Scheffler logra otro trofeo, y no estaba en una calle

La temporada 2025 de Scottie Scheffler ha alcanzó alturas sin precedentes. El número uno del mundo consiguió seis victorias en el Gira de la PGAincluyendo dos títulos importantes (el Campeonato de la PGA y el abierto), y continúa escribiendo su nombre entre la élite del golf.

Más allá de las calles él es extendió su dominio a nuevos territoriosdemostrando que su ventaja competitiva no se limita a los palos de golf y los greens. Ayudó a su equipo Texas Lone Stars a ganar el final de temporada. Campeonato de pesca deportiva en Cabo San Lucas, capturando un decisivo marlin azul en los últimos 90 minutos.

¿Qué es el Campeonato de Pesca Deportiva?

Si bien puede parecer un pasatiempo fuera de temporada, el Campeonato de Pesca Deportiva se ha convertido en uno de los nuevas empresas más intrigantes en deportes competitivos. Fundada en 2022, la liga es el primer circuito unificado de pesca en alta mar, diseñado para convertir la pesca deportiva en una competencia profesional en equipos. El formato combina elementos de los torneos de pesca tradicionales con el drama y la narración de las principales ligas deportivas, con transmisiones en vivo, sistemas de puntuación y grupos de propietarios impulsados ​​por estrellas.

El SFC organiza eventos en algunos de los destinos de agua salada más famosos del mundo, desde Luisiana y los Cayos de Florida hasta la República Dominicana y Cabo San Lucas. Los equipos compiten para capturar especies de alto valor como el marlin azul, el marlin blanco, el pez vela y el atún, con una tabla de clasificación basada en puntos que determina la clasificación a lo largo de la temporada. Cada captura se verifica en tiempo real, se transmite a los fanáticos en línea y se califica según el tamaño, la especie y el cumplimiento de la conservación.

Más allá de la competición, el SFC se ha convertido en un imán para atletas e inversores de todo el mundo del deporte. Su lista de propietarios se lee como una lista de estrellas: NFL leyendas Randy Moss y Raheem Mostert, profesionales de LIV Golf Talor Gooch y Harold Varner IIIy ahora Scheffler, que compró la propiedad total de la Estrellas solitarias de Texas equipo en 2024. La combinación de adrenalina, estrategia y narración deportiva ha ayudado al SFC a encontrar su nicho entre los fanáticos que anhelan tanto la emoción de la competencia como la serenidad del agua abierta.

Según GolfMagic, el SFC «se ampliará de 14 a 16 equipos la próxima temporada».

Fuera del campo, Scheffler demuestra que ganar es un hábito

Para Scheffler, la victoria tuvo un significado extra. Simbolizaba más que competencia; marcó su creciente presencia en el El mundo en expansión de la propiedad deportiva de celebridades. Si bien la mayoría de los fanáticos solo imaginan a Scheffler acechando las calles con su característico ritmo tranquilo y calculado, sus aventuras fuera del campo muestran un lado diferente: uno de curiosidad, inversión y ambición cruzada.

«Felicitaciones a @lonestarsac, gracias por invitarme», dijo Scheffler. «No podría estar más orgulloso del club por ganar el campeonato de la temporada en nuestro año inaugural. Es un testimonio de su talento y determinación para superar un comienzo difícil. No hay renuncia en este equipo».

Más allá de la pesca, Scheffler posee una participación en el Rancheros de Texasuno de Pickleball de Grandes LigasLas principales franquicias. Sus compañeros del PGA Tour Justin Tomás y Jordan Spieth invertido en Club de fútbol de Leeds Unitedmientras que Gooch amplió aún más su cartera con una franquicia de monta de toros profesional en Oklahoma.

Scheffler lanza un tour gratuito para jóvenes

En un movimiento que subraya su creciente influencia fuera del campoScheffler y su esposa, Meredith, anunció recientemente la creación del Randy Smith Junior Tour, un circuito de golf juvenil sin costo para niños de 6 a 12 años en el norte de Texas.

Los niños podrán participar en entre 10 y 12 eventos a lo largo de 2026 sin pagar membresía ni cuotas de entrada, gracias a una asociación con el PGA del norte de Texas. Scheffler describió la iniciativa como una forma de honrar el legado de su entrenador de toda la vida, Randy Smith: «Él me enseñó que el golf es algo más que puntuaciones. Se trata de carácter, respeto y las personas que te ayudan en el camino.

«Ese es el legado que Meredith y yo estamos emocionados de transmitir. Estamos orgullosos de ayudar a iniciar el Randy Smith Tour».