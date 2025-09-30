Scott Wolf regresará a la temporada 2 de la ‘Doc’ como estrella invitada, también dirigirá

El Dr. Richard Miller está de vuelta. Scott Wolf está listo para volver a Fox’s «Doc«Durante la temporada 2 para un arco invitado de múltiples episodios, a partir de esta temporada. Además, dirigirá un episodio a principios de 2026.

«Siempre supimos cuándo Richard fue despedido que nunca sería el último de él. Pero nadie esperaba que regresara a Westside así, y menos de todo Amy», dijeron el co-showrunners y productores ejecutivos Barbie Kligman y Hank Steinberg en un comunicado el martes.

Wolf apareció en los 10 episodios de la primera temporada como una serie regular. Su personaje fue despedido del hospital en el final de la temporada después de que se reveló que cometió un error crítico durante un código azul, lo que resultó en la muerte de un paciente, y culpó al incidente a Amy (Molly Parker) después de su accidente.

«Creo que una de las cosas desgarradoras sobre la historia de Richard es que cometió un error honesto en una situación que le cuesta a alguien su vida. Pero él es un médico, no puedes hacer este trabajo sin cometer el extraño error». Parker dijo Variedad Después del final de la temporada 1. «Estas personas son humanas. Pero tiene tanto miedo de la Amy que nos encontramos al principio; está tan convencido de que ella es tan implacable que habría perdido su trabajo».

Con la salida de Wolf, Felicity Huffman se unió a la temporada 2 como un papel regular de la serie, retratando al Dr. Joan Ridley, profesora de la escuela de medicina de Amy y mentor temprano que ahora es el nuevo jefe de medicina interna en el Hospital Westside.

«Doc», producido por Sony Pictures Television y Fox Entertainment, también está protagonizada por Omar Metwally, Jon Ecker, Amirah Vann, Anya Banerjee, Patrick Walker y Charlotte Fountain-Jardim.

La temporada 1 está disponible para transmitir en Netflix; La temporada 2 se transmite en Fox y Fox One los martes a las 8 p.m. ET y Stream al día siguiente en Hulu.