Scott Mescudi, Brandon Perea Star en Jordan Peele, pantalones cortos respaldados por TIFF

Scott Mescudi, Brandon Perea, J. Alphonse Nicholson y Keyla Monterroso Mejia se encuentran entre las estrellas de los cortos de terror producidos para Jordan Peele’s Mono Producciones y PELEAIniciativa de «No Drama».

El programa, apoyado por Monkypaw, Tiff y Universal Filmed Entertainment Group – Lanzado el otoño pasado Con cinco cineastas seleccionados para crear una prueba de concepto o cortometrajes que exploren el horror en las culturas, el tiempo, los entornos y la sociedad. «No Drama» pidió a los artistas que reflexionaran sobre esta pregunta: «¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué monstruos acechan en los rincones más profundos de tus pensamientos internos?»

La clase inaugural de cineastas, Chandler Crump, Charlie Dennis, Helena Hawkes, Jared Leaf y Ariel Zengotita, recibieron una subvención de $ 50,000 de TIFF para producir sus proyectos durante el programa no exclusivo de un año. Las cinco películas, escritas y dirigidas por cada participante, se estrenará el próximo mes en TIFF (fuera de la competencia), y los cineastas también participarán en proyecciones del mercado de la industria organizados por el festival.

El cortometraje de Crump «Morty» se centra en una adolescente que, «después de darle a su hermano pequeño un animal de peluche que viene con una contraparte en línea, se da cuenta de algunos cambios siniestros en su comportamiento». La película está protagonizada por Dominique Gayle («Edge of Everything», «First Love») y Tiberius Byrd («Abbott Elementary», «Snowfall», «The Vince Staples Show»).

La película de Dennis «Los cerdos debajo» sigue a medida que los «residentes empobrecidos de una comunidad distópica unida se ven obligados a conocer una cuota brutal para sobrevivir». La logline explica: «Un joven y su madre están frustrados por el robo, la traición y los horribles secretos de sus vecinos desesperados». El elenco incluye a Josh Tedeku («Supacell», «Boilers»), Vinette Robinson («Punto de ebullición», «Seis cuatro»), Rochenda Sandall («Axe pequeño», «The Rig», «Hijack»), Connor Wulfric, Craig Binning y Beth Fitzgerald.

La película de Hawkes «gruesa piel» se trata de una mujer joven que, «desesperada por perder peso, lidia con los demonios vorazes que la comen adentro». Keyla Monterroso Mejia («Curb Your Enthusiasm», «The Studio»), Courtney Eaton («Yellowjackets», «Mad Max: Fury Road»), Arianna Ortiz («Nine Days», «Rattlesnake») y Monica García («Shell», «9-1-1: Lone Star») lideran el Cast.

La película de Leaf «Spilled Milk» pregunta: «¿Qué pasó realmente a todos esos papás muertos que fueron a la tienda para obtener leche?» La logline explica: «El recado inocente de un padre lo lleva a un encuentro con una figura enigmática llamada ‘The Milk Man’, donde las cosas se van rápidamente. Johnson («The Jamie Foxx Show») y Scott Mescudi («X», «Trap», «Entergalactic»).

La logline para el «imelo» de Zengotita es la siguiente: «A medida que la madre de Ana se transforma en un insecto, su relación codependiente se vuelve insoportable». El elenco incluye a Didi Romero («@gina yei»), Ada Luz Pla («en mi bloque»), Denise Blasor («Huella», «Coco») y Josh Plasse («Icarly», «Anatomía de Gray)).

Cada cortometraje de «No Drama» es producido por Peele, junto con el equipo de Monkeypaw, incluido el presidente Win Rosenfeld, el vicepresidente senior de cultura y el impacto Keisha Senter y el vicepresidente ejecutivo de desarrollo y producción Dana Gills.

Kesila Childers también produce ejecutivo, habiendo servido como consultor de producción principal para los cineastas a lo largo de la iniciativa. El director de casting Kharmel Cochrane («Nosferatu», «Saltburn», «A Quiet Place: Day One») lanza los pantalones cortos.

Dos compositores de la Iniciativa Universal Composers (UCI), una empresa conjunta entre la División de Música de Cine Universal y el Desarrollo e Inclusión de Talento Universal (UTD & I), que admite compositores emergentes, también obtuvo los cortos. La canción de Shirley anotó «Skin Skin», mientras que Joy Ngiaw anotó «The Pigs Undertheath».