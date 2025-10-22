Scott Hoying eliminado en Wicked Night

Una pareja cambió para siempre durante “Bailando con las estrellas“Noche Malvada.

El episodio del 21 de octubre dio la bienvenida al director John M. Chu como juez invitado mientras las parejas bailaban los éxitos de “Wicked”, algunos interpretando a Elphaba y otros a Glinda.

Los puntajes de esta semana se combinaron con la noche de dedicación de la semana pasada. La semana pasada, Carrie Ann Inaba recibió algunas críticas por sus críticas a ciertos pares, pero esta semana dio los primeros 10 de la temporada. El marcador llegó gracias al paso rápido de Whitney Leavitt y Mark Ballas. Los demás jueces, a excepción de Derek Hough, que obtuvo un 9, estuvieron de acuerdo con Inaba. Al final de la noche, Jordan Chiles y Ezra Sousa también recibieron tres 10 y un nueve (Hough está guardando su paleta 10) por su impresionante rumba.

Hough señaló después de la rutina de jazz de Andy Richter y Emma Slater que es la última semana, «así que ya veremos», y finalmente le dio un 6. Los otros jueces, sin embargo, quedaron más impresionados y el resto le dio un 7.

La semana pasada, Inaba les dijo a Danielle Fishel y Pasha Pashkov que su Los bailes empezaban a verse iguales.. Esta semana, aplaudió el coraje de Fishel y dijo que este era su baile revolucionario. Bruno Tonioli dijo que era “la canción más difícil de coreografiar” y Hough elogió la dificultad de la rutina, calificándola de “magnífica”. Las puntuaciones de cuatro 9 les dieron un gran impulso en la clasificación.

Pero fue la rutina contemporánea de Elaine Hendrix y Alan Bersten en “Defying Gravity” la que dejó a todos (incluido Bersten) llorando y de pie. “Tengo 54 años, estoy lesionada y acabo de hacer eso”, dijo entre lágrimas después del baile. Consiguió cuatro 9s para la poderosa rutina.

Después de todos los bailes y las puntuaciones combinadas de las últimas dos semanas, Richter permaneció al final de la clasificación, con Leavitt regresando a la cima. Una vez que se sumaron los votos (el programa alcanzó los 100 millones de votos en las últimas dos semanas), Scott Hoying fue enviado a casa.

Aquí hay una lista completa de partituras de Wicked Night:

Scott Hoying y su socio Rylee Arnold

Danza: Contemporánea de “El mago y yo”

Puntuación: 28/40

Alix Earle y su socio Val Chmerkovskiy

Danza: Jazz con “¿Qué es este sentimiento?”

Puntuación: 35/40

Robert Irwin y su socio Witney Carson

Danza: desde jazz hasta “bailando por la vida”

Puntuación: 36/40

Whitney Leavitt y su socio Mark Ballas

Danza: paso rápido a “Popular”

Puntuación: 39/40

Dylan Efron y su pareja Daniella Karagach

Baile: Rumba con “No soy esa chica”

Puntuación: 32/40

Andy Richter y su socia Emma Slater

Danza: Jazz con “One Short Day”

Puntuación: 27/40

Elaine Hendrix y su socio Alan Bersten

Danza: contemporánea a “Defying Gravity”

Puntuación: 36/40

Jen Affleck y su compañero Jan Ravnik

Baile: Foxtrot con “Mientras seas mío”

Puntuación: 32/40

Danielle Fishel y su socio Pasha Pashkov

Danza: Tango Argentino al ritmo de “No Good Deed”

Puntuación: 36/40

Jordan Chiles y su socio Ezra Sosa

Baile: Rumba con “For Good”

Puntuación: 39/40

El próximo episodio de “Dancing With the Stars” será la noche de Halloween y se transmitirá el 28 de octubre a las 8 p. m., hora del este, en ABC y Disney+, y se transmitirá al día siguiente en Hulu.