Scott Derrickson sobre Black Phone 2 Horror, pensamientos sobre la tercera película

“Evil Dead II”, “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”, “Dawn of the Dead”, “M3GAN 2.0”: está grabado en la sangrienta historia del terror que no todas las secuelas son iguales. Sin embargo, la importancia de la secuela, la tercera y demás, no puede subestimarse en el contexto de la iconografía del género. Si bien a veces llevan el canon del terror a nuevas alturas emocionantes, las secuelas de la franquicia pueden traer un surrealismo desquiciado que, para bien o para mal, altera el libro de reglas con un cubo de agallas en la mano.

“Teléfono negro 2» es una película poco común que tiene éxito en ambos. En su corazón late una devastadora historia de hermano y hermana sobre el trauma generacional y los dolores de crecimiento de la adolescencia. Y en su clímax, Grabber, el asesino de la franquicia interpretado por Ethan Hawke, acecha con gracia a sus víctimas en patines de hielo, listo para cortar algunas cabezas con un hacha.

Director Scott Derrickson describe este sangriento ballet como un “acto de equilibrio” que depende de una alquimia precisa para cumplir con las expectativas de los fanáticos, sin volver a pisar un terreno agotado.

«Puedes caer hacia la izquierda o hacia la derecha», dice Derrickson. «A la izquierda, puedes hacer algo que sea demasiado fiel e intentar recrear la experiencia de la película original. Todos hemos experimentado algo que parece un refrito, y eso es decepcionante. Luego, a la derecha, si te desvías demasiado de ello, corres el peligro de perder». [the audience] porque no se siente como si perteneciera al mismo mundo. Creo que estiré mi equilibrio hacia la derecha en este caso. Pero siento que todavía estaba haciendo una película que iba a elevar y no disminuir el aprecio por la primera película”.

Derrickson lleva el mundo de “The Black Phone” desde la inocencia de la escuela secundaria hasta la seria angustia adolescente en “Black Phone 2”. En el Blumhouse En la secuela, Finney (Mason Thames) y Gwen (Madeleine McGraw) están comprensiblemente conmocionados por los acontecimientos de la primera película, un problema que se manifiesta en vívidos terrores nocturnos para Gwen, y fumar marihuana y peleas a puñetazos para Finney. Atormentada por visiones de Grabber y su madre fallecida, Gwen convence a Finney para que se una a ella en un campamento juvenil cristiano donde una vez trabajó su madre. Allí, los hermanos clarividentes luchan contra el Grabber del más allá y descubren la verdad detrás de la muerte de su madre.

Antes del estreno de “Black Phone 2”, que llegó a los cines el 16 de octubre, Derrickson se sentó con Variedad para hablar sobre el envejecimiento de la sangre, junto con su dúo principal, aprovechando la iconografía del terror de su juventud y la posibilidad de un “Black Phone 3”.

Después de haber dirigido ‘Doctor Strange’ y ‘Hellraiser: Inferno’, ¿aprendiste alguna lección de esas películas IP al construir tu propio universo?

Tuve una gran experiencia haciendo “Doctor Strange” porque no estaba ligado en absoluto al MCU. Realmente era una película independiente en su propio universo. Después de hacer “The Black Phone”, no pensé en hacer una secuela, y no fue hasta [screenwriter] joe colina Me dio algunas ideas y me hizo pensar en ello. Comencé a darle vueltas y finalmente se me ocurrió la idea de qué pasa si espero, hago otra película y estos niños están en la escuela secundaria, entonces puedo hacer una película de terror de la escuela secundaria como secuela. Eso fue interesante.

‘The Black Phone’ se sintió aislado, pero ‘Black Phone 2’ abrazó mucha iconografía de terror. ¿Fue una elección deliberada o una cuestión de influencia subconsciente?

Eso fue muy consciente. Parte de lo que me resultó emocionante de esperar hasta que los niños estuvieran en la escuela secundaria fue que una película de terror de secundaria exige más violencia y más terror que un thriller sobrenatural de secundaria, que es realmente lo que es “The Black Phone”. En términos de influencias, reconocí que estaba haciendo una película ambientada en 1982, y esa es la era de todas esas películas de terror de campamentos de verano que siguieron a “Viernes 13”. Vi docenas de ellos en los años 80, y lo que me gustó fue la idea de hacerlo, pero ambientándolo en los campamentos de invierno a los que fui en las Montañas Rocosas. Eso no es algo que haya visto antes. Hay algo muy distintivo en esos lugares y en lo peligroso del clima, el poder cinematográfico del paisaje y su calidad cerrada. Entonces, por un lado, pensé que pertenecía al género de terror de esa época y, por otro lado, era bastante fresco.

¿Cuéntame sobre la evolución de los temas de la primera película de ‘Black Phone 2’ y cómo impulsar la relación entre Finney, Gwen y su padre reformado mientras se reconcilian con la verdad sobre la muerte de su madre?

Esto se remonta a permitirles ingresar a la escuela secundaria. Desde el punto de vista del personaje, lo emocionante para mí fue ¿quiénes serían estos niños? ¿Quiénes serían Finney y Gwen cuatro años después, después de estos eventos, que habrían sido realmente traumatizantes y horribles, y cómo los procesarían? Cuando pensé en eso, me gustó la idea de que Finn se hubiera enojado y que esa ira enmascarara el miedo que no había podido procesar y fumar demasiada marihuana. Y Gwen continúa desarrollando esta habilidad que sabemos que obtuvo de su madre en la primera película, pero su madre se volvió loca y se suicidó, ¿y cómo se siente eso para ella? Se acerca a la edad adulta y se siente como una adolescente incómoda que se volverá loca como su madre, y la gente piensa que es una bruja. Todo eso parecía muy veraz tanto para la historia como para las luchas normales de los adolescentes.

Hay algunos temas interesantes sobre la religión y la existencia del mal. ¿Qué había detrás del tira y afloja del personaje del consejero de Demián Bichir, que toma a Finney bajo su protección, y de la pareja temerosa de Dios, interpretada por Maev Beaty y Graham Abbey, que rechazan a Gwen?

Esos estaban arraigados en mi propia experiencia. Después de los acontecimientos traumáticos de mis primeros años de vida, encontré algo de poder y esperanza en la espiritualidad comunitaria con otros adolescentes. Muchos adolescentes son muy espirituales y tienen experiencia. No se ve eso muy a menudo en las películas. Pero yo tampoco, con la conciencia tranquila, no podría representar eso a menos que tuviera en cuenta las tonterías que aprendería en lugares como ese. Ya sabes, la religión más moralista, restrictiva y basada en el miedo que se impone a los adolescentes en entornos como ese con tanta frecuencia. Eso tenía que ser parte del tapiz, y fue fácil para mí manejarlo porque tengo a Gwen. Su espiritualidad es muy individualizada. Le pertenece a ella y sólo a ella y no está vinculado a ninguna religión ni a ninguna iglesia o denominación en particular. Ese fue un telón de fondo donde pudimos realizar una exploración legítima de la espiritualidad de Gwen y contrastarla con este tipo diferente de cristianismo.

¿Cómo llegaste a implementar el metraje de Super 8 en la historia?

No puedo pensar en una película que tenga más material en Super 8. Sabía que estaba interesado en explorarlo con los sueños de Gwen, pero en la escritura, los sueños siguieron expandiéndose hasta que se tomó la decisión de que los ataques solo ocurrieran en sueños. El guión es muy confuso de leer, ya que va y viene entre el mundo de los sueños y la realidad. Sabía que necesitaba una metodología visual mediante la cual el público pudiera distinguir fácilmente entre el mundo de los sueños y la realidad, por lo que filmar sólo los sueños en Super 8 se convirtió en esa herramienta. Uno de los mayores logros de la película es que, cuando fuimos a probarla, ya nadie se confundió con eso, incluso cuando movimos rápidamente de un lado a otro entre esos dos reinos. Así que fue una herramienta sencilla que también me permitió lograr el objetivo más elevado de intentar crear una película que no se parezca a ninguna otra película que hayas visto. Eso fue importante para mí.

Una comparación que me venía a la mente era ‘Halloween 3’, ver esta nueva dimensión del Grabber en un espacio en el tiempo completamente nuevo. Si hay un ‘Black Phone 3’, ¿podrías ver al Grabber, o posiblemente a otro mal como él, infiltrarse en las vidas de otras familias?

Lo que puedo decir es que mi actitud hacia una secuela es que realmente no hay justificación para hacer una secuela a menos que realmente estés intentando hacer una película que sea mejor que la primera película de la que estás haciendo una secuela. Si vas a hacer un tercero, tiene que ser mejor que el segundo, que es mejor que el primero. Muy pocas películas hacen eso. Mirando hacia atrás en la historia del cine, creo que la trilogía “Evil Dead” de Sam Raimi y la trilogía “La noche de los muertos vivientes” de George Romero son probablemente las dos únicas trilogías de películas en las que las tres son grandes películas y mejoran progresivamente. Lo que sería importante para mí al considerar cualquier idea es que simplemente no se trata de un recauchutado y que no sentimos que estamos viendo: «Oh, ahora establecemos esta nueva regla para el Grabber. Así que hagámoslo de nuevo». Eso es lo único que no pude hacer.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensión.