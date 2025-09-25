Scopely ve el futuro de los juegos móviles en IP como Pokemon, Monopoly

Probablemente hayas oído hablar de «¡Monopolio Go!» Definitivamente has oído hablar de «Pokémon Go». Pero has oído hablar de Escolta?

Fundada en 2011, la Mega Mobile Game Company que posee esos títulos, además de «Stumble Guys», la franquicia «Dice With Buddies» «Star Trek Fleet Command», «Marvel Strike Force», «Bingo Bash», «WWE Champions» y «Scrabble Go, entre otros, entre otros 15 años construyendo una marca que es tan diversa en sus ofertas que no podrían culpar por los juegos. Tampoco querrían, ya que el objetivo de Scopely es no ser súper-un grupo demográfico, sino proporcionar un juego para adaptarse a todos los gustos.



Desde su lanzamiento como una pequeña startup en Los Ángeles justo antes del gran auge de los juegos móviles y de servicios en vivo, Scopely se ha convertido en el segundo editor de juegos móviles más grandes, alcanzando $ 10 mil millones en ingresos de por vida en 2024 y alcanzando más de mil millones de descargas de juegos hasta la fecha. Esta primavera, «¡Monopolio Go!» Cruzó la marca de ingresos de $ 5 mil millones solo dos años después del lanzamiento, y la lucrativa división de juegos de Niantic adquirió la escolta de Niantic, incluida la muy popular «Pokémon Go».



«En los primeros días de la compañía, teníamos algunas ideas centrales sin una hoja de ruta específica de cómo íbamos a construir una empresa», dice el co-CEO Walter Driver, quien cofundó con Ankur Bulsara, Eric Futoran y Eytan Elbaz. «Pero creemos que el juego es una de las necesidades humanas más fundamentales y que el software permitiría a las personas jugar juntas a una escala sin precedentes, y que si puedes crear esas experiencias donde las personas pueden formar relaciones significativas con comunidades de ideas afines en esos juegos, que pueden durar mucho tiempo».



Driver dice que a principios de la década de 2010, “el modelo de negocio de los juegos estaba evolucionando del contenido que pagó para comprar en la era de productos premium-cajón para jugar a los servicios en vivo y en vivo que siempre estaban evolucionando y que la gente volvería todos los días durante años.



«La infraestructura que necesitaba para tener éxito en esa época iba a ser diferente a la anterior», agrega. «Y, al igual que otras formas de entretenimiento, en última instancia, esta sería una oportunidad de mercado muy grande, pero también una que probablemente consolidará en torno a un puñado de empresas que han creado una distribución global calificada y balances fuertes y podrían comercializar experiencias una y otra vez».



Tan Scopely se propuso convertirse en un líder en esa área al mapear un plan para ser «exitoso una y otra vez», dice Driver, en la era gratuita y de los juegos de servicio en vivo que vieron acercarse rápidamente. No mucho después de que se establezcan en este camino, los ejecutivos de Disney Tim O’Brien y Javier Ferreira se unieron a Driver en su búsqueda de dominación con el juego móvil.



Para Ferreira, el plan era triple.



«Había estado en el juego móvil por un tiempo, y lo que quería hacer era construir un negocio que tuviera alrededor de tres ventajas competitivas», dice Ferreira, quien se unió a Scopely en 2014 como director de operaciones y ahora es co-CEO junto a Driver. «Uno era tecnología, porque los juegos gratuitos están en la intersección de los juegos y la tecnología. Los servicios en vivo requieren capacidades tecnológicas pesadas para poder operar esos juegos de manera efectiva y poder acceder a los datos sobre el comportamiento del jugador y analizar que los datos pueden mejorar el juego».



Eso llegó a buen término con la plataforma tecnológica patentada de Scopely, PlayGami, que admite una de las carteras más diversificadas en la industria de los juegos móviles.



«La segunda fue esta idea de desarrollo como una ventaja competitiva. En Disney, EA y Jamdat Mobile, he sentido que estábamos demasiado limitados en la forma en que pensamos sobre el desarrollo», dice Ferreira sobre sus antiguos empleadores. «Y lo que quiero decir con eso es que en general, nos enfocamos en el desarrollo del talento que teníamos, no en todo el grupo de talentos de desarrollo que existían en el mundo. Así que quería construir una empresa donde fuimos diseñados desde cero para poder trabajar con cualquier persona que pensáramos que era genial para hacer juegos».



La tercera pieza era la «ventaja competitiva de distribución», que, Ferreira había aprendido en Disney, podría obtenerse mejor utilizando la IP importante en los juegos escolta.



«Habíamos visto antes del iPhone, la era de los teléfonos inteligentes Java», dice Ferreira. «Y había visto lo difícil que sería poseer la distribución en un mundo de tiendas de aplicaciones, y en un mundo donde la distribución sin fricción es tan fácil de lograr para los juegos, y vi IP como un camino para construir esa ventaja de distribución porque la mejor IP del mundo lleva audiencias».



Cuando se trataba de ejecutar esa visión, O’Brien fue el que condujo el cargo para traer las bolsas de dinero del Sr. Monopoly, y muchas otras IP, para ayudar a alcanzar su valoración actual de $ 4.9 mil millones. Con O’Brien como director de ingresos, Scopely se ha asociado con Marvel, Disney, Warner Bros., Paramount y WWE para desarrollar sus personajes e historias icónicas en juegos listos para sus dedos todos los días. La compañía ha visto seis franquicias de juegos superar los ingresos de $ 1 mil millones cada una. Pero hasta la fecha, el acuerdo de mayor perfil y que cambia el juego (juego de palabras) fue la adquisición de «Pokémon Go» de $ 3.5 mil millones y el resto de la división de juegos de Niantic en mayo.

Jason Momoa, Keke Palmer y Chris Pratt protagonizan la campaña de «¡Monopoly Go!» Escolta



«Hablamos de franquicias y negocios para siempre que tienen longevidad: tenían más de mil millones de dólares en ingresos en 2024, su año más grande, casi 10 años en el lanzamiento del juego», dice O’Brien. «Millones de personas al año están comprando boletos para ver sus eventos en vivo, lo cual es increíble. No puedo pensar en ningún otro juego del mundo que reúna a las personas en el lugar digital y en el mundo real».



En el futuro, Scopely está interesado en explorar más fusiones y adquisiciones, pero más centrado en desarrollar sus relaciones existentes con marcas y empresas externas antes de que continúe con su próximo

Vaya cosa.



«Nuestro modelo es, encontremos los mejores equipos de juego del mundo y, a veces, casarnos con ellos con la IP de la marca global, a veces estábamos construyendo juegos IP originales», dice O’Brien. «Por lo tanto, trabajamos con muchos de los estudios que finalmente terminamos adquiriendo con el tiempo a través de vehículos de inversión. Y eso es realmente importante porque cuando trabajas con personas durante varios años construyendo un juego, realmente te conoces, tus valores compartidos, lo que quieres lograr con la construcción, con suerte, una franquicia para siempre».



Como la compañía de juegos móviles No. 1 en los Estados Unidos, Scopely no tiene mayor competidor que él mismo en el desarrollo de esas franquicias. Pero el conductor dice que Scopely está en posición única para manejar esa situación debido a sus variadas ofertas.



«Tenemos seis juegos de más de $ 1 mil millones, pero no compiten entre sí directamente por la audiencia de una manera que afecte materialmente el negocio», dice Driver. «Hemos visto que hay cientos de miles de productos en la App Store, y el desafío es crear algo que sea digno del tiempo, la inversión y la atención de las personas».



Driver dice que Scopely ha descifrado el código en la creación de ese producto varias veces con ahora: «Una vez que encuentran algo que les gusta, si está operando en vivo el juego de manera efectiva, y este es un concepto que la industria del entretenimiento tradicional se está dando cuenta, hay un poder real en las experiencias en vivo para impulsar el compromiso continuo y los servicios en vivo gratuitos».