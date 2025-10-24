Scooter Ahorro De Combustible 2025, Sólo 1 Litro Para 50 Km

Yakarta, VIVA – El aumento del precio del combustible ha hecho que muchas personas sean más selectivas a la hora de elegir un vehículo. tipo de motor scooter automático que tiene un consumo económico de gasolina y puede alcanzar cifras superiores a los 50 kilómetros por litro, es una opción ideal para quienes quieren seguir siendo económicos sin sacrificar el confort y el rendimiento en la carretera.

La siguiente es una lista de scooters nuevos que tienen esta capacidad, resumida por VIVA Otomotif el viernes 24 de octubre de 2025.

honda BeAT sigue siendo la moto más económica de su clase. Este diminuto scooter puede recorrer una distancia de hasta 60 kilómetros por litro gracias al eficiente motor eSP de última generación. Con precios que comienzan en alrededor de 18 millones de IDR, BeAT sigue siendo uno de los favoritos en el segmento de nivel de entrada.

Yamaha Grand Filano Hybrid viene con una apariencia elegante y tecnología moderna. Equipado con un motor Blue Core Hybrid de 125 cc, el consumo de combustible alcanza más de 50 kilómetros por litro.

Con un precio de alrededor de 27 millones de IDR, esta motocicleta está dirigida a usuarios urbanos que quieren lucir elegantes pero aún así ahorrar combustible. Características como el Smart Key System, un maletero espacioso y tomas de carga son valores añadidos que lo hacen aún más atractivo.

La Suzuki Burgman Street 125 EX es una nueva moto que combina confort y eficiencia. Con un motor de 125 cc con tecnología Suzuki Eco Performance y sistema automático Start-Stop, el consumo de combustible puede rondar los 55 kilómetros por litro.

El precio ronda los 26 millones de IDR y esta motocicleta es conocida por tener una cómoda posición de asiento, una amplia plataforma para los pies y una apariencia premium de estilo scooter europeo.

El Honda Vario 125 también es conocido por ser económico gracias a la función Idling Stop System que apaga el motor automáticamente cuando se detiene por un momento. Con una eficiencia de combustible en el rango de 50 a 55 kilómetros por litro y precios a partir de 22 millones de IDR, el Vario sigue siendo la opción para los usuarios que desean un equilibrio entre potencia y consumo económico.

La Yamaha Gear 125 completa la lista de las motos más económicas de este año. Con un motor Blue Core de 125 cc y la función Stop & Start System, el consumo de combustible puede alcanzar los 55 kilómetros por litro. El precio de venta ronda los 19 millones de IDR.