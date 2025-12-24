Scoot abre ruta aérea Semarang-Singapur, 4 veces por semana

SemarangVIVA – El Aeropuerto Internacional General Ahmad Yani de Semarang ha abierto nuevamente nuevas rutas de vuelos internacionales. Esta vez Aerolínea Largarse propiedad de Singapore Airlines sirve a Semarang-Singapur PÁGINAS.

Lea también: Kerry Riza: La terminal OTM elimina la dependencia de las importaciones de combustible durante décadas



Las rutas Scoot Singapur-Semarang y Semarang-Singapur operarán cuatro veces por semana, todos los martes, miércoles, jueves y sábados.

El vuelo utiliza un avión Airbus A320neo con capacidad para 180 pasajeros.

Lea también: InJourney Airports ha recibido solicitudes de 558 vuelos adicionales para Navidad





El avión pertenece a la aerolínea Scoot.

El martes y miércoles, el Scoot TR240 está programado para volar desde Singapur a las 15.05 hora local y llegar a Semarang a las 16.10 WIB. Luego, Scoot TR241 partirá de Semarang a las 16.50 WIB y llegará a Singapur a las 20.00 hora local.

Lea también: ¡Armar un escándalo! Cuatro personas arrestadas que transportaban 7.700 millones de IDR en ferry a Singapur



Mientras tanto, para los vuelos de jueves y sábados, el Scoot TR250 sale de Singapur a las 06.10 hora local y llega a Semarang a las 07.20 WIB. Por otro lado, Scoot TR251 vuela desde Semarang a las 08.05 WIB y aterriza en Singapur a las 11.10 hora local.

El director general del aeropuerto PT Angkasa Pura Indonesia General Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, dijo que la apertura de la ruta PP Semarang-Singapur hace que Semarang y Java Central sean aún más estratégicos.

«La apertura de la ruta Semarang-Singapur es un impulso estratégico para el Aeropuerto Internacional General Ahmad Yani. Esto hace que Java Central y Semarang estén preparados, sean relevantes y competitivos en el mapa de la aviación y solidifique el papel de este aeropuerto como ‘Golden Gate’ de Java Central al mundo internacional», explicó en la inauguración del primer vuelo de Scoot, el martes 23 de diciembre de 2025.

Con esta nueva ruta internacional, actualmente el Aeropuerto Jenderal Ahmad Yani atiende 19 rutas de vuelos nacionales y dos rutas de vuelos internacionales.

Informe: Teguh Joko Sutrisno