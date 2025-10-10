Scoopy x Kuromi, un toque tierno y divertido sobre dos ruedas

VIVA – El mundo del automóvil vuelve a estar lleno de colaboraciones inusuales. PT Astra Honda Motor (AHM) presenta Honda Scoopy x Kuromi Edition, una combinación del estilo típico de un scooter popular con un toque del carácter lindo y vanguardista de Sanrio. Esta colaboración crea una motocicleta automática que no sólo es funcional, sino también expresiva y juvenil.

La presencia de esta edición Kuromi de Scoopy es una forma de apoyo al estilo de vida creativo de la generación joven de hoy. Entonces, no se trata solo de embellecer la apariencia de Scoopy con lindos personajes.

«Por eso queremos transmitir que Scoopy o las motocicletas, especialmente Scoopy, no son sólo un medio de movilidad, sino que también queremos poder apoyar la satisfacción de las necesidades de los consumidores preocupados por el estilo de vida, con creatividad», dijo Ahmad Muhibbuddin, Director General de Comunicación Corporativa de PT Astra Honda Motor en el área central de Yakarta el viernes 10 de octubre de 2025.

También enfatizó que Scoopy ya no es sólo un vehículo, sino parte de un estilo de vida.

«Estamos tratando de estar presentes entre los fans de Scoopy que también aman el estilo de vida contemporáneo, la creatividad y el estilo de vida. Y esa simplicidad está simbolizada, representada por Kuromi», añadió.

La edición Kuromi del Scoopy viene en dos opciones de color principales, a saber, blanco y negro, con una combinación de los matices morados metálicos característicos de Kuromi. El diseño presenta un tema cósmico, completo con elementos de luna y estrellas en ambos lados de la motocicleta.

Los lados derecho e izquierdo de la motocicleta muestran dos expresiones diferentes de Kuromi. Cada detalle está diseñado para reflejar el espíritu de autoexpresión libre y creativa. Los lindos accesorios para el personaje Kuromi consisten en pegatinas para la zona de la carrocería y el guardabarros delantero, adornos en los asientos traseros, cubierta del escape, filtro de aire, cubierta del ventilador, sensor delantero y funda del asiento.

Scoopy x grúa Se trata de una edición limitada, por lo que no se puede confirmar el número de unidades de producción porque es muy limitada. Sin embargo, debido a que es una edición limitada, seguramente será limitada.

«No decimos cuántos hay, pero el punto es que estamos tratando de satisfacer las necesidades de amigos que realmente aman y aman a Kuromi y Scoopy. Lo que es seguro es que no son muchos», dijo.