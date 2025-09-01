





Durante la protesta de la organización de cooperación de Shanghai en China, el primer ministro indio, Narendra Modi, destacó que «la visión de la India para la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) está guiada por tres pilares, a saber, seguridad, conectividad y oportunidades». Durante su visita a China en el MalditoEl primer ministro Modi también llamó la atención la importancia de la seguridad, la paz y la estabilidad hacia el crecimiento de los países. Al mismo tiempo, destaca los esfuerzos de conectividad de la India para Afganistán y Asia Central, y sugiriendo la creación de un foro de diálogo civilizacional. Modi se centró en traer los aspectos culturales mundiales de los países miembros de la SCO.

Dirigiéndose a la 25ª reunión del Consejo de Jefes de Estado de la SCO en Tianjin, el primer ministro Modi dijo: «Como miembro activo y comprometido de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), India ha jugado consistentemente un papel constructivo y positivo en el avance de la organización. Ani.

Poniendo la luz sobre los problemas de seguridad nacional, el primer ministro indio subrayó que la seguridad, la paz y la estabilidad sirven como base para el progreso y el desarrollo de cualquier nación. Dijo además que «lograr estos objetivos a menudo se ve obstaculizado por desafíos significativos, como el terrorismo y el separatismo». El terrorismo no es simplemente una amenaza para la seguridad de los estados individuales, sino un grave desafío para la humanidad en general «, informó Ani.

Hablando mal Pahalgama Ataque terrorista, dijo el primer ministro Modi, «India ha estado cargando la peor parte del terrorismo durante las últimas cuatro décadas. Recientemente, vimos el peor lado del terrorismo en Pahalgam. Expreso mi gratitud a los países amigables que nos quedaron con nosotros en esta hora de dolor».

El primer ministro Modi, aunque destaca la importancia de los proyectos de conectividad y se refiere a él como el segundo pilar de conectividad, enfatizó que «India siempre ha creído que la conectividad fuerte no solo aumenta el comercio, sino que también abre las puertas al crecimiento y la confianza. Con esto en mente, estamos trabajando en iniciativas como el Puerto Chabahar y el Corredor de transporte norte-sur.

Describiendo el tercer pilar, Maneras de PM dijo que las oportunidades de cooperación y reforma en 2023 durante la presidencia de la India trajeron nuevas ideas de energía.

Además, agregó que «las nuevas empresas, la innovación, el empoderamiento juvenil, la inclusión digital y el patrimonio budista compartido eran nuevas áreas que India incorporó. Nuestro esfuerzo fue expandir el ámbito de SCO fuera de los gobiernos», dijo el primer ministro Modi.

El primer ministro Modi también enfatizó positivamente el foro de diálogo civilizacional para compartir con el mundo nuestras antiguas civilizaciones, artes, literatura y tradiciones.

Los comentarios integrales del primer ministro Modi reflejaron la participación activa de la India en la SCO desde su inducción como miembro y su apoyo sustancial a varios mecanismos en el foro.

(Con entradas de PTI)





Fuente