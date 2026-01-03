Schottenheimer de los Cowboys hace una fuerte declaración de Joe Milton

Sabemos que cuando el vaqueros La ofensiva sale al campo por primera vez el domingo en la Semana 18 contra el Gigantes, Dak Prescott Será el quarterback del equipo. A partir de ahí, sin embargo, el equipo no se compromete a mantenerlo en el campo, no con una línea ofensiva golpeada frente a él y un par de corredores novatos con cuatro juegos de experiencia en total programados para estar detrás de él. Mantener a Prescott sano hasta el Juego 18 es una prioridad, y eso significa que es probable que veamos jose milton en el campo en algún momento.

Milton es el mariscal de campo de segundo año que los Cowboys contrataron para asumir las funciones de suplente de Cooper Rush esta temporada, a través de un intercambio con el Patriotas. Se sabe que tiene un cañón por brazo, aunque la falta de consistencia y las preguntas sobre su atención a los detalles hicieron que perdiera el sexto asalto en el 2024. NFL draft, y desde entonces solo ha participado en jugadas limitadas.

como el Informe de exploración de NFL.com Como se señaló sobre Milton, estaba limitado debido a «la falta de sincronización, precisión y toque… Era tremendamente inconsistente ubicando sus tiros profundos».

Joe Milton ha hecho 3 apariciones para los Cowboys

Milton jugó la mayor parte del partido de la Semana 18 de los Patriots la temporada pasada, y jugó bien: completó 22 de 29 pases con 241 yardas en un juego en el que los Patriots fueron ganadores sorpresa (y perdieron la selección número uno del draft debido a eso).

Milton ha relevado a Prescott en derrotas aplastantes tres veces esta temporada. Ha acertado 8 de 11 pases como mariscal de campo de los Cowboys, lanzando para 110 yardas totales. Si bien su falta de precisión lo frenó mientras estaba en Tennessee, el entrenador Brian Schottenheimer ha visto un lanzador mucho más pulido y preciso esta temporada.

«Todo el mundo quiere hablar de su talento en el brazo, de la velocidad y de qué tan lejos puede lanzarlo, pero cuando se habla de un tipo como Joe Milton, se habla de la precisión, la capacidad de realizar todos los lanzamientos, los lanzamientos fuera de la plataforma; quiero decir, es simplemente increíblemente talentoso». Schottenheimer dijo.

‘El futuro parece tan brillante’ para Joe Milton

Por supuesto, el problema para Milton en Dallas es el mismo que tuvo en Nueva Inglaterra: hay un titular establecido por delante de él. No es probable que Milton desbanque a Prescott como mariscal de campo de los Cowboys en el corto plazo, no después de una temporada en la que Prescott lidera la liga en yardas con 4,482, y también lidera en pases completos (397) e intentos (589).

Aun así, Schottenheimer dijo que ve un futuro para Milton con los Cowboys.

«Vimos algo en Joe que nos hizo querer hacer el intercambio y no nos ha decepcionado», dijo Schottenheimer. «Creo que el futuro parece muy brillante para él, aprendiendo este sistema y haciendo las cosas que se le piden que haga, desde Michigan hasta Tennessee. Ha sido genial para mí verlo aprender algunas de las cosas. Y lleva tiempo. Realmente lo requiere. No es algo que se construye de la noche a la mañana. Y nuevamente, estamos emocionados de que Joe sea parte de nuestro equipo de fútbol».