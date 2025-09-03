Schottenheimer confía en Javonte Williams como RB1

El Dallas Cowboys Tuve un juego de carrera prácticamente inexistente en 2024, pero no espere que esa tendencia continúe bajo Brian Schottenheimer en 2025.

El entrenador de los Cowboys de primer año habló brillantemente sobre Javonte Williams, quien comenzará para Dallas en su apertura de temporada contra el Filadelfia Eagles el jueves en Lincoln Financial Field.

Dallas estuvo 27 en la NFL en yardas por tierra por juego en 2024 (100.3) y fue el último en la liga en touchdowns por tierra (6) bajo el entrenador y el cronometrador ofensivo Mike McCarthy.

Sin embargo, Schottenheimer jura que será diferente, a pesar del regreso de Dak Prescott de una lesión en los isquiotibiales que termina la temporada en la Semana 9 más la adquisición fuera de temporada del receptor abierto George Pickens de los Pittsburgh Steelers.

¿Qué dijo Brian Schottenheimer sobre Javonte Williams?

En cuatro temporadas con el Broncos de DenverWilliams promedió solo 4.0 yardas por acarreo y tuvo una carrera baja en yardas de scrimmage por juego (50.5) a pesar de jugar los 17 juegos y comenzar 11 en 2024.

Sin embargo, Williams se ha ganado la confianza de su entrenador en jefe.

«No tengo preguntas sobre [Williams]», Dijo Schottenheimer.» No me preocupo por Javonte «.

La espalda de 5-10 y 220 libras es como abordar una pelota de bolos debido a su bajo centro de gravedad. Schottenheimer también detalló cómo Williams puede aclimatarse en función de sus experiencias anteriores, si lo atrapan.

«El miércoles, estábamos haciendo una carrera interna y la seguridad, en realidad fue [Cowboys rookie safety] Alijah Clark llegó corriendo «, dijo Schottenheimer,» y Alijah le había conseguido un par de jugadas antes. [Williams] se había puesto un poco alto, y Alijah lo consiguió, y [Williams] se puso un poco más bajo «.

Williams ha registrado más de 1,000 yardas de scrimmage dos veces en su carrera, incluida su temporada de novato, donde estableció máximos de carrera con 903 yardas por tierra y siete touchdowns. Pero también puede ser una fuerza en el juego aéreo, ya que tiene 99 atrapadas en los últimos dos años y registró el mejor de la carrera 346 yardas de recepción en 2024.

Entonces, en cualquier faceta que los Cowboys lo llamen para jugar, Schottenheimer cree que estará listo.

«Él juega el juego de una manera», dijo Schottenheimer. «Es muy físico, y lo juega con pasión y muy buen nivel de almohadilla».

¿Quién es el RB1 de los Cowboys?

Williams puede estar en la lista como el corredor inicial, y puede aparecer en todos los gráficos de televisión como tales el jueves por la noche, pero él no es el único Dallas que obtendrá representantes.

Además de firmar a Williams, los Cowboys también firmaron al ex corredor de los Eagles Miles Sanders en un acuerdo de agente libre y redactaron a dos corredores: la selección de quinta ronda Jaydon Blue de Texas y el séptimo asaltador Phil Mafah de Clemson, quien está comenzando la temporada en la Reserva LESTRADA.

Sin embargo, más de lo que llevará la pelota, Schottenheimer quiere fisicalidad y el enfoque de control de la pelota, lo que los críticos podrían llamar burlonamente «Marty Ball» cuando su padre era un entrenador en jefe en la NFL, como la identidad de los Cowboys este año, incluso si el delito todavía usa a Prescott y sus receptores con frecuencia.

«Tienes que jugar físico en todo lo que haces», dijo Schottenheimer. «Queremos estar equilibrados. Queremos correr el fútbol. Tiene que haber un matrimonio entre sus carreras y sus pases, y luego debe estar listo para adaptarse.

«Puedes ser muy físico como equipo de fútbol y no solo hacerlo corriendo el fútbol».