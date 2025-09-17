Scholastic lanza un nuevo servicio de transmisión para niños y familias

Escolar‘s Grupo de medios de 9 pisos Se ha asociado con Future Story para lanzar la primera aplicación de transmisión de la compañía editorial.

La aplicación ofrece más de 400 horas de contenido de la Biblioteca Scholastic, incluidas series nostálgicas como «Clifford the Big Red Dog», «The Magic School Bus», «Goosebumps», «The Baby-Sitters Club», «Animorphs», «Garfield», «Barney & Friends» y más.

Un anuncio apoyó a Streamer a través de Future Story, que anteriormente ha colaborado con marcas icónicas para niños como Moonbug, LEGO y Chuck E Cheese, la aplicación Scholastic es gratuita y tiene como objetivo proporcionar contenido seguro, confiable y familiar a los niños y sus familias.

Scholastic invirtió en 9 pisos el año pasado, y la aplicación de transmisión es parte de su asociación estratégica para llegar a un público más amplio de niños en diversas formas de medios.

Scholastic Streamer está disponible para descargar en Roku y Amazon Fire TV, y presenta programas familiares y familiares basados ​​en la querida IP del editor.

«Estamos viendo una fuerte demanda de contenido nostálgico de calidad, y la marca Scholastic es confiable por las familias en todas partes», dijo el vicepresidente de Digital y Distribución de 9 Story Elianne Friend. «Futuro hoy fue el socio ideal para ayudarnos a llevar las queridas historias de Scholastic a las nuevas audiencias. Estamos entusiasmados de aprovechar este impulso y continuar expandiendo el increíble catálogo de Scholastic Entertainment en las plataformas de transmisión globales «.

El futuro vicepresidente senior de niños y familiares de hoy, David Di Lorenzo, agregó: «Los libros y programas académicos han sido una piedra angular de la infancia durante generaciones, trayendo personajes y lecciones que permanecen con nosotros de por vida. Con esta nueva aplicación, nos aseguramos de que las familias de todas partes tengan acceso a historias atemporales que entretengan, educan e inspiran, respaldadas por una marca que conocen y la confianza».