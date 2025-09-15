Scheffler aumenta tarde para ganar el Campeonato de Procore 2025

El Campeonato Procore No fue solo otra parada en el horario; Se sintió como un ensayo de vestido para Bethpage Black. Con diez miembros del Equipo de EE. UU. En el campo, el foco ardió más brillante en Scottie Scheffler y Ben Griffindos compañeros de equipo que luchó contra el StretcH en Napa.

Scheffler no condujo al principio, de hecho, Griffin tenía una ventaja sólida después de tres rondas, pero la potencia de fuego de Scheffler apareció cuando importaba. Un cierre de 67 (curso par-72) puso a Scheffler en 19 bajo par, suficiente para borrar a Griffin y caminar fuera del green 18 sabiendo que está El jugador más peligroso del golf ahora mismo.

El formulario de la Copa Ryder se encuentra con el control de la realidad

Griffin entró el domingo con el liderazgoHabiendo publicado un torneo estable a través de 54 hoyos. La narración se dirige a hoy: un Copa Ryder El novato que muestra que pertenece, incluso bajo una presión que viene con saber que la muerte necesita extenderse hasta la temporada de playoffs.

Pero la presión puede ser una espada de doble filo. Grifo mantenido fuerte el domingo temprano, pero no pudo permanecer tarde en el espejo retrovisor de Scheffler; Sus oportunidades de birdie se enfriaron, los errores se metieron, y observó cómo el No. 1 del mundo comió metódicamente en su ventaja. Griffin terminó con un -18.

Aún así, la carga final de Griffin a través de las primeras tres rondas ganó respeto, y demostró que el Equipo de EE. UU. Tiene cierta profundidad legítima Dirigiéndose a Bethpage Black.

«Estoy tirando por todo el [Ryder Cup] Los chicos juegan bien «, dijo Griffin.» Queremos construir algo de impulso en la Copa Ryder. Creo que los chicos europeos … todos intentan jugar muy bien y mostrarnos de lo que son capaces y estamos tratando de mostrarles de lo que somos capaces … Quiero que todos jueguen bien, pero quiero jugar un poco mejor «.

Scheffler mostrando por qué es el número 1

Scheffler’s camino a la victoria fue uno de la escalada. Abrió con una ronda sólida pero poco espectacular, luego dio su paso con un agresivo sábado 64 que lo encendió en una fuerte disputa. Cuando llegó el domingo, el libro de jugadas estaba claro: permanecer agresivo, confiar en sus planchas y castigar cualquier agujero que diera una ligera apertura.

«Sabía que iba a tener que tener otro día realmente bueno. Estaba persiguiendo a algunos tipos bastante talentosos en la clasificación», dijo Scheffler. «Tuve un buen comienzo en los primeros nueve e hice algunas cosas buenas en los nueve y afortunados de ser el ganador esta semana».

Scottie Scheffler gana el Campeonato Procore 2025 por un golpe sobre Ben Griffin. Marca su 19a victoria en el PGA Tour y el sexto esta temporada en su inicio 150 en su carrera. Segunda temporada consecutiva con al menos seis victorias (2024/7, 2025/6), uniéndose a Tiger Woods como los únicos dos jugadores desde … – PGA Tour Communications (@PGatourComms) 15 de septiembre de 2025

Aún más revelador: esto No era solo un cómodo «Gane en un evento débil». Varios compañeros de equipo de la Copa Ryder estaban en el campo, y Scheffler se aseguró de que su El juego se veía bien Dirigiéndose a uno de los eventos del equipo más grandes del golf.

Su final no fue solo una confirmación de dominio; Era una declaración de forma en el momento perfecto.

«Hice todo lo posible para permanecer en mi propio mundo y seguir haciendo birdies», dijo Scheffler. «Hice un buen trabajo al quedarse con el paciente y lo terminó bien».

Cheque de pulso de la taza de ryder

Si estuviera preocupado por la cohesión o preparación del equipo de EE. UU. Para la Ryder Cup, Napa debería haber aliviado algunos nervios. Diez de los doce jugadores de los Estados Unidos lo están empujando en el Campeonato Procore, y más de unos pocos mostraron destellos de preparación para el equipo de alto kilometraje. El liderazgo de presión de Griffin, el modo de modo de matar de Scheffler e incluso los novatos que aparecen listos para la pelota sugieren un escuadrón que compra, no solo jugar.

«Siempre me concentro tanto como puedo en mi preparación en torneos, eso es lo que me da confianza, y siento que estoy lo más preparado posible para la Ryder Cup», dijo Scheffler.

Capitán Keegan Bradley No ha ocultado la química y la nitidez en Bethpage Black, y ver a su equipo golpear sus boletos en Napa podría ser exactamente el salto que los estadounidenses necesitan.