Schauffele pone fin a una racha sin victorias con una emotiva victoria en el Baycurrent Classic

Xander Schauffele añadió un victoria profundamente personal a su currículum esta semana, reclamando el Baycurrent Classic en Yokohama, Japón, un lugar con profundos vínculos con su familia. Aunque no se encuentra entre los eventos más importantes del golf, esta victoria tuvo un peso mucho más allá del premio en metálico. Schauffele’s raíces maternas en Japón hizo el El triunfo resuena a un nivel único.convertir una victoria del PGA Tour en un tributo al patrimonio y la identidad.

El Clásico de Baycurrent 2025 marcó la primera victoria del año en el PGA Tour de Schauffele. Disparó un 64 – 7 bajo par en la ronda final, elevando su total a 19 bajo par (265) y superando Max Greyserman de un solo golpe. Ese estrecho margen reforzó lo apretada que estaba la cima de la clasificación y lo importante que era cada tiro.

Jugar el campo y las historias de fondo

En muchos sentidos, el Baycurrent Classic es un torneo de historias y simbolismo. Anteriormente conocido como Zozo Championship, el cambio de nombre del evento no cambia lo que representa: una de las raras paradas del PGA Tour en Japón. Para Schauffele, cuya madre creció en Japón y cuyos abuelos todavía viven allí, esta semana fue tanto personal como profesional. Su familia caminó con él; su abuela, de 81 años, incluso recorrió el recorrido el último día.

Schauffele ha visitado Japón de forma intermitente desde que era joven, fomentando una afinidad por el país y su cultura. Ahora, como campeón allí, el los riesgos emocionales agregaron una capa a su impulso competitivo. Calificó la victoria como “muy buena” en parte por lo que significó compartirla con la familia.

“Vengo aquí desde que tenía unos 9 años para visitar a mis abuelos”, dijo Schauffele. «Me enamoré de este país hace mucho tiempo. No puedo esperar a traer a mi hijo aquí cuando tenga edad suficiente para comprender y apreciar la cultura aquí en Japón».

Cómo se desarrolló la ronda final

La ronda final fue intensa. Schauffele y Greyserman llegaron el domingo empatados con 12 bajo par, preparando el escenario para una batalla final. Schauffele consiguió birdies clave en los hoyos 14 y 17, que fueron decisivos para contener la carga tardía de Greyserman. Aunque Greyserman casi forzó un desempate mediante un enfoque brillante en el último hoyo, Schauffele respondió con compostura, logrando el par decisivo para sellar la victoria.

Otros contendientes también hicieron ruido: Michael Thorbjornsen Cardó un 64 y terminó tres golpes atrás. Takumi Kanaya de Japón cerró con un fuerte 62, mientras que Matt McCarty Coqueteó con la historia, registrando un 60, 11 bajo par, y apenas falló un 58 por un bogey en su último hoyo.

Con la victoria llegó un día de pago: Schauffele recaudó $1,314,000 de una bolsa de $8 millones. Más allá del dinero, la victoria rompió una racha de 14 meses sin victorias en el PGA Tour.

Qué significa esto: confianza, impulso, identidad

Después de una temporada en la que no hubo una victoria destacada, esta victoria le da a Schauffele validación y espacio para respirar. Demuestra que todavía puede cerrarse bajo presión y en un entorno cargado de significado personal. Cuando regrese a la gira estadounidense, mantendrá esa confianza hacia adelante.

Esta victoria también refuerza su identidad como actor global. Pocos golfistas pueden presumir de sentirse como en casa –incluso como visitantes– en otro país. Para Schauffele, Japón es parte de su hogar. El éxito de esta semana podría profundizar su conexión con los mercados, los fanáticos y los patrocinadores del golf asiático.

Además, la victoria puede darle una impulso en el ranking mundialestado del torneo, patrocinios y ventaja psicológica de cara a eventos donde el impulso importa tanto como el tiro.