Scarlett Johansson y June Squibb discuten ‘Eleanor the Great’

Para su debut en el Dirección de Dirección, «Eleanor the Great», Scarlett Johansson Necesitaba abordar un personaje muy alejado de los roles que ha jugado como actriz: una anciana que asume la historia de fondo de un sobreviviente del Holocausto.

«Tenía tanta empatía por ese personaje. Quiero decir, la habría interpretado», dijo Johansson durante una entrevista en el Variedad Festival de Cine de Toronto Estudio. «Es algo raro que te envíen un guión que es una pequeña joya como esta.

La película de Sony Pictures Classics, protagonizada por 95 años June Squibb Como protagonista titular, hará su estreno en América del Norte en TIFF el 8 de septiembre, luego de un debut en el Festival de Cine de Cannes en mayo. Marca un impresionante logro de tarta de carrera para Squibb, que generalmente desempeña el papel secundario como lo hizo en su giro nominado al Oscar en «Nebraska».

«Ella tiene grandes poderes decisivos», dijo Squibb sobre la capacidad de Johansson para convencer una actuación memorable. «Ella decide de inmediato sobre las cosas, y eso es de gran ayuda para el actor. Y su capacidad de dejar que haga su trabajo. Es realmente una alegría trabajar con la sensación de que no se empuja, que alguien que sabe a dónde vas y qué estás haciendo».

Escrito por Tory Kamen, «Eleanor the Great» se unió para Johansson a raíz de su famoso enfrentándose a Disney sobre su contrato de «viuda negra». Cuando se le preguntó si «Eleanor the Great» representaba una recuperación del poder del sistema de estudio, dijo que no estaba tan segura.

«Ese fue realmente un problema de asuntos comerciales, y se resolvió», dijo. «Con suerte, es mejor para todos por eso. Entonces, eso es algo bueno … Esto fue solo sobre el amor de las películas que son retratos de personas complicadas».

Johansson acreditó sus instintos directores en parte a experiencias con Robert Redford, quien la dirigió en «The Horse Whisperer» cuando tenía 13 años. «Eso fue transformador para mí», recordó. «Entendí que estaba recibiendo mucho más de él como actor. Alentó el descubrimiento, y eso se quedó conmigo».

También citó a Jon Favreau, Noah Baumbach y Spike Jonze como inspiraciones para su capacidad para equilibrar el liderazgo con el fomento de la exploración creativa en el set.

Erin Kellyman y Chiwetel Ejiofor, que juegan junto a Squibb, encontraron un director que claramente observó durante las décadas y puso ese conocimiento para usar con «Eleanor el Grande. Kellyman señaló que Johansson era «considerado, paciente y comunicativo … todas las mejores cualidades que posiblemente puedas imaginar», mientras que Ejiofor llamó a su director «un gran comunicador, en realidad».

Con Squibb a la cabeza, «Eleanor the Great» Bucks la tendencia de Hollywood a dejar de lado las historias sobre mujeres mayores, especialmente los no agenarios. Aún así, Johansson se resistió a enmarcar la película como un manifiesto. «No creo que todas las películas tengan que entregar un mensaje», dijo. «Simplemente poder sentarme en los zapatos de otra persona durante una hora y 40 minutos, eso es suficiente».

Squibb, que había estado unido al proyecto durante años antes de que Johansson subiera a bordo, aprovechó la oportunidad de interpretar a una mujer con luz y sombras. «La amaba porque viste su lado oscuro y un lado no muy atractivo», dijo. «Eso es tan real y tan humano».

La colaboración de Johansson-Squibb demostró ser tan exitosa que la pareja estaría más que dispuesta a formar un equipo nuevamente, para «Saturday Night Live» no menos.

«June estará en Nueva York haciendo una obra de teatro, así que tendré que robarla para un sábado», dijo Johansson, cuyo esposo Colin Jost regresará para la nueva temporada de «SNL». «Podemos co-anfitriones, o podríamos hacer la ‘actualización de fin de semana’ juntos».