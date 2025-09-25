Scarlett Johansson recibe el premio Legend & Groundbreaker en Newport Beach

La variedad honrará Scarlett Johansson con el Premio Variety Legend & Groundbreaker en el Festival de cine de Newport Beach (NBFF) el domingo 19 de octubre. El premio reconoce a los artistas que han roto las barreras en la industria y resistieron la prueba del tiempo. Johansson aceptará el honor por sus logros profesionales, incluido su reciente debut como director con «Eleanor the Great».

Johansson ha sido una fuerza en la industria desde su desempeño en el «Lost in Translation» de Sofía Coppola en 2003. Ella ha seguido ganando aclamaciones críticas a lo largo de los años y obtuvo nominaciones a los premios de la Academia Doble en 2020: una a la Mejor Actriz en «Historia de matrimonio» y otra por la mejor actriz de apoyo en «Jojo Rabbit». A principios de este año, también obtuvo el título de la estrella de taquilla más recaltadora basada en el análisis de los números de la venta total de boletos globales, en gran parte respaldado por su papel de viuda de superhéroes Black en el Universo Cinemático de Marvel.

«Scarlett Johannsson nos ha cautivado durante años como actor, incapaz de ser encasillada mientras buscaba constantemente proyectos únicos con excelentes cineastas», dijo Jenelle Riley, adjunta de Variety Awards y editora de características. «Y ahora con su hermoso debut como director ‘Eleanor the Great’, también se establece como directora. Realmente define la idea de una leyenda y un rompeolas, y no podríamos estar más contentos de celebrarla».

«Asociarse con Variety para honrar a Scarlett Johansson con el Premio Legend & Groundbreaker es un verdadero punto culminante para el Newport Beach Film Festival», dijo Gregg Schwenk, CEO y cofundador de NBFF. «Scarlett es una artista intrépida cuyas elecciones audaces y actuaciones inolvidables no solo han definido una generación de cine, sino que continúan empujando los límites de la narración. Estamos más que encantados de celebrar su notable legado e influencia».

Erin Kellyman también será honrada en el evento el 19 de octubre con el premio al Breakout Newport Beach Film Festival por su turno de apoyo en «Eleanor the Great» de Johansson. Fue una de las 10 británicas de Variety a ver a principios de este año y se puede ver a continuación en el lanzamiento de Nia Dacosta «28 años después: The Bone Temple» en enero.

Johansson y Kellyman se celebrarán junto con los 10 actores de Variety para ver, incluidos Milly Alcock, Ella Anderson, Miles Caton, Edmund Donovan, Chase Infiniti, Inga Ibsdotter Lilleaas, Jay Lycurgo, Guillaume Marbeck, Tonatiuh y Mari Yamamoto.

El 26º Festival Anual de Cine de Newport Beach (NBFF), el principal destino para los contendientes de los Premios del Sur de California, proyectará más de 100 largometrajes y 250 cortos de 32 países del 16 al 23 de octubre de 2025. El evento trae una colección de películas y reuniones culturales vibrantes a la hermosa costa del sur de California. Los aspectos más destacados del Festival de Cine de Newport Beach de 2025 incluyen la película de la noche de apertura «Blue Moon», la película de cierre de la noche «Frankenstein» y las películas de la pieza central incluyen «Arco», «Hedda», «Nouvelle Vague», «Sentimental Value» y «Sirât». Para pases y entradas para el festival, visite www.newportbeachfilmfest.com.