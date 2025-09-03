Scaloni recibe la decisión de la pensión de Lionel Messi

VIVA – Entrenador Equipo nacional de Argentina, Lionel ScaloniEmpezando a rendirse al plan Lionel Messi que según se informa inmediatamente colgaba zapatos de la etapa internacional.

El problema sobresale antes de las calificaciones Copa Mundial 2026 CONMEBOL ZONE, este septiembre. Argentina está programada para recibir a Venezuela el viernes (5/9), luego viajar a la sede de Ecuador el miércoles 10 de sepetmeber 2025

Se dice que Venezuela es el último partido en casa Messi con La Albiceleste. Respondiendo a eso, Scaloni decidió no comentar mucho.

«Vamos a disfrutarlo mientras todavía hay. Lo que sea que deba suceder, sucederá», dijo Scaloni, según Bein Sports.

Aunque no ha podido confirmar si Messi realmente se retiró 2026 Copa del MundoScaloni afirmó que todos los elementos del equipo de tango respetarían la decisión de la superestrella.

«Decidir dejar de jugar no es fácil, especialmente para jugadores como Messi. Tiene el derecho total de determinar cuándo su tiempo, y siempre recibirá nuestro apoyo», dijo Scaloni.

Argentina ha confirmado boletos para la Copa Mundial 2026 celebrado en los Estados Unidos, Canadá y México. Albiceleste ahora lidera la clasificación de calificación de Conmebol con 35 puntos de 16 partidos. Además de Argentina, Brasil y Ecuador también se han asegurado de escapar.