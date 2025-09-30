SCAD Savannah Film Festival Gala Alineup 2025: Eternity, Song Sung Blue

El Festival de cine de Scad Savannah ha anunciado «Eternidad«»Canción cantada azul,» y «Despertar hombre muerto: A Knives Out Mystery ”como sus presentaciones de apertura, pieza central y gala de cierre para el 28º evento anual de este año.

La edición de este año abrirá el sábado 25 de octubre, con una proyección del drama A24 «Eternity», dirigida por David Freyne. La película está protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner en una historia ambientada en el más allá, donde las almas tienen una semana para elegir su destino eterno. Teller recibirá el Premio de rendimiento distinguido después de la proyección, presentada por su coprotagonista y compañero homenajeado, ganador del Oscar, Da’vine Joy Randolph («The Holdovers»).

La pieza central del festival, programada para el jueves 30 de octubre, contará con la muy esperada película de características de enfoque «Song Sung Blue», escrita y dirigida por Craig Brewer. Basado en una historia real, el cine estrella de los nominados al Premio de la Academia Hugh Jackman («Les Misérables») y Kate Hudson («casi famosa») como músicos que se reinventan como un acto de tributo de Neil Diamond. Brewer será honrado con el Premio Director de Spotlight. Conocido por su narración infundida con la música, Brewer dirigió anteriormente éxitos como «Hustle & Flow» y «Dolemite es mi nombre».

Cerrar el festival el sábado 1 de noviembre es la tercera película de Netflix en la franquicia Whodunit, «Wake Up Dead Man», dirigida por el nominado del Premio de la Academia Rian Johnson («Knives Out» y «Glass Ceber»). La última entrega de la serie de detectives de Benoit Blanc está protagonizada por Daniel Craig junto con un elenco de conjunto de estrellas que incluye a Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington y Andrew Scott. Johnson recibirá el logro sobresaliente al dirigir el premio por sus contribuciones al cine moderno. Además de la serie Knives Out, Johnson ha creado una serie de aclamados proyectos, incluidos «Looper», «Star Wars: The Last Jedi» y la exitosa serie de televisión «Poker Face».

Otros homenajeados anunciados previamente incluyen a Jennifer López para «Kiss of the Spider Woman» y Jon M. Chu, la directora de «Wicked: For Good». Variedad También volverá a organizar su Cuarto evento anual de 10 artesanos para verModerado por Jazz Tangcay, editor de artesanos senior, junto con «Píxeles y lápices», un foco en las películas animadas y sus directoresModerado por el editor principal de los premios Clayton Davis.

«Las selecciones de apertura, pieza central y noche de cierre de este año capturan la amplitud del poder del cine para entretener, mover y desafiar al público», dijo Christina Routhier, directora ejecutiva del Festival de Cine de Scad Savannah. «Juntos, estas películas reflejan el arte extraordinario que moldea el paisaje contemporáneo mientras ofrece a los estudiantes de SCAD y a la comunidad de Savannah una oportunidad incomparable para comprometerse directamente con el talento visionario detrás y frente a la cámara».

Los pases del festival ahora están disponibles para su compra, con entradas para eventos individuales a la venta el viernes 3 de octubre.

