SC toma nota del aumento de las estafas de «detenciones digitales» y emite un aviso al Centro







Los crecientes incidentes de fraude en línea en el país, especialmente los arrestos digitales para engañar a los ciudadanos mediante la fabricación de órdenes judiciales, han pasado al escrutinio de la Corte Suprema que el viernes buscó respuestas del Centro y del CBI diciendo que tales delitos atacan la «base misma» de la confianza pública en el sistema.

El tribunal superior tomó conocimiento de un caso flagrante de arresto digital de una pareja de personas mayores en Ambala, Haryana, sobre la base de órdenes falsificadas del tribunal y de agencias de investigación por parte de estafadores para extorsionar 1,05 millones de rupias.

Un tribunal de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi dijeron que no se trata de un delito común y corriente, por lo que se podría haber pedido a la policía que acelere la investigación y lleve el caso a su conclusión lógica, sino que se trata de un asunto en el que se requieren esfuerzos coordinados entre la policía central y estatal para descubrir el alcance total de la empresa criminal.

Señaló el creciente número de casos de arresto digital en todo el país y buscó la respuesta del Centro y CBI en el caso registrado como suo motu después de que la mujer de 73 años escribiera a Presidente del Tribunal Supremo de la India BR Gavai el 21 de septiembre informando sobre el incidente de defraudarlos mediante órdenes judiciales.

El tribunal dijo que falsificar un tribunal superior, órdenes del tribunal superior y firmas de jueces para arrestar digitalmente a personas inocentes, incluidas personas mayores, ataca el fondo de la confianza y la fe de las personas en las instituciones judiciales.

«La fabricación de órdenes judiciales con firmas falsificadas de jueces ataca los fundamentos mismos de la confianza pública en el sistema judicial, además del Estado de derecho. Tal acción constituyó un ataque directo a la dignidad de la institución», dijo el tribunal superior.

Dijo que la falsificación de documentos y el uso delictivo del nombre, sello y órdenes judiciales de este tribunal o tribunal superior Es un motivo de grave preocupación y un acto delictivo tan grave no puede tratarse como un delito común o solitario de trampa o delito cibernético.

«También nos inclinamos a tomar nota judicial del hecho de que el caso de instancia no es el único caso. Se ha informado en gran medida muchas veces en los medios de comunicación que tales crímenes han tenido lugar en diferentes partes del país. Por lo tanto, somos de la opinión de que se requieren acciones y esfuerzos coordinados entre la policía central y estatal para descubrir el alcance total de la empresa criminal que involucra la falsificación de documentos judiciales, la extorsión y el robo de personas inocentes, lo más importante, los altos cargos. ciudadanos», dijo el tribunal.

Buscó la ayuda del Fiscal General y dirigió al gobierno de Haryana y Departamento de delitos cibernéticos de Ambala presentar un informe sobre el avance de la investigación realizada hasta el momento en el caso de una pareja de personas mayores.

El asunto fue llevado al tribunal por la mujer denunciante, quien alegó que los estafadores produjeron una orden judicial falsificada con sello y sello para arrestar y vigilar a la pareja entre el 3 y el 16 de septiembre para defraudar más de 1 millón de rupias a través de múltiples transacciones bancarias.

La mujer dijo que las órdenes judiciales se mostraron a través de múltiples llamadas de audio y video de personas que se hacían pasar por CBI, ED y funcionarios judiciales para arrestarlos.

Se informó al tribunal superior que se presentaron dos FIR ante el departamento de delitos cibernéticos de Ambala en virtud de diversas disposiciones de la Bharatiya Nyaya Sanhitya (BNS).

