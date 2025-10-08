SC solicita detalles de EC de 3.66 lakh excluidos de votantes de Bihar Electoral Roll







La Corte Suprema solicitó el martes a la Comisión Electoral (CE) que le proporcionara los detalles de 3.66 lakh excluidos de los votantes de la lista electoral final preparada después de la revisión intensiva especial de Bihar (SEÑOR) ejercicio. La CE informó al Tribunal de Apex que la mayoría de los nombres agregados son de nuevos votantes y que cualquier votante excluido no ha presentado una queja o apelación hasta ahora.

Un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi dijo que el panel de votación presentará cualquier información que obtenga sobre los votantes excluidos el jueves (9 de octubre), cuando llevará a cabo una audiencia más. El tribunal superior dijo que todos tienen el borrador de la lista electoral y que la lista final también se ha publicado el 30 de septiembre, por lo que los datos requeridos se pueden proporcionar a través de un análisis comparativo.

El banco dijo que, dado que parece del número de electores en la lista final que hay una apreciación de los números de los rollos de borrador, por lo tanto, para evitar cualquier confusión, se debe revelar la identidad de los complementos.

Dwivedi respondió que la mayoría de las adiciones de nombres son de nuevos votantes y había algunos votantes antiguos, cuyos nombres se agregaron después de que se publicó el borrador. El 30 de septiembre, la CE, mientras publica la lista electoral final de la encuesta Bihardijo que el número total de electores ha disminuido en casi 47 lakh a 7,42 millones de rupias en la lista electoral final de 7,89 millones de rupias antes del señor.

Sin embargo, la cifra final ha aumentado en 17.87 lakh de 7,24 millones de electores de millones de rupias nombrados en la lista de borradores emitida el 1 de agosto, que había eliminado 65 lakh de votantes de la lista original. 17.87 lakh se han agregado nuevos electores a la lista de borradores.

El Congreso golpea a la CE sobre señor

El Congreso dijo el martes que la Comisión Electoral no ha tenido la integridad o el coraje de decir cuántos no ciudadanos en Bihar fueron eliminados de la lista de votantes publicada por él.

El secretario general del Congreso, las comunicaciones a cargo, Jairam Ramesh, compartió en X un análisis del ejercicio SIR publicado en un periódico que afirmó que, aunque las intervenciones de la Corte Suprema disiparon temores de privación masiva, el ejercicio ha dejado mucho que desear del punto de vista de la precisión, la equidad, la transparencia y la equidad.

«Este excelente análisis muestra que todo el ejercicio SIR arrasado por la Comisión Electoral ha fallado en los tres cargos de integridad, equidad y precisión». Caramelo dicho.

