SC se niega a escuchar la súplica sobre las declaraciones públicas `no verificadas ‘sobre la enfermera de Kerala







Mientras tanto, la Corte Suprema se negó el lunes a escuchar una petición que busca una orden de mordaza sobre «declaraciones públicas no verificadas» con respecto al caso de la enfermera india Nimisha Priya, que enfrenta la pena de muerte en Yemen por asesinato.

Un banco de jueces Vikram Nath y Sandeep Mehta le dijeron al peticionario Ka Paul que el Fiscal General R Venkataramani ya había asegurado al tribunal que solo el gobierno haría declaraciones sobre el asunto, según la agencia de noticias PTI.

«¿Qué quieres? Que nadie debería decir nada a medios de comunicación? El fiscal general ha dicho que el gobierno no garantizará sesiones informativas. ¿Qué más quieres? » El banco comentó, antes de desestimar la declaración de súplica, informó la agencia de noticias PTI.

Venkataramani lo calificó como un «asunto muy sensible» y aseguró que no se realizarían sesiones informativas de los medios hasta que se resolviera el problema.

La petición había buscado direcciones al Centro de esfuerzos diplomáticos urgentes con Yemen para conmutar la sentencia de muerte de Priya a cadena perpetua, argumentando que las negociaciones en curso estaban siendo socavadas por declaraciones falsas.

Además de otras directivas, también buscó una dirección para las autoridades interesadas para mover un tribunal competente para una orden integral de mordaza de medios que restringe a todas las personas y otras publicar cualquier contenido o declaraciones no verificadas sin confirmación previa de una agencia gubernamental autorizada involucrada en negociaciones.

El 14 de agosto, el tribunal principal fue informado por el abogado de la organización del peticionario que «no había una amenaza inmediata» para Priya.

El tribunal de Apex luego escuchó una súplica separada que buscaba una dirección al centro para usar canales diplomáticos para salvar a la enfermera de 38 años de Palakkad en Kerala quien fue declarado culpable de asesinar a su yemení negocio socio en 2017.

El tribunal superior se informó el mes pasado de que la ejecución de Priya, que estaba programada para el 16 de julio, se había quedado.

El 18 de julio, el Centro informó al tribunal principal que los esfuerzos estaban y el gobierno estaba tratando de todo lo posible para garantizar que Priya saliera de manera segura.

Priya fue condenada en 2017, sentenciada a muerte en 2020 y su apelación final fue rechazada en 2023.

Ella está encarcelada en una cárcel en la capital de Yemen Sanaa.

(Con entradas PTI)





