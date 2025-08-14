SC revisa documentos, llama al ejercicio ‘amigable con los votantes’







El Tribunal Supremo El miércoles, dijo los 11 documentos que deben ser presentados por un elector para la revisión intensiva especial de Bihar (SIR) de las rollos electorales en lugar de siete documentos en revisión sumaria realizada anteriormente mostró que el ejercicio era «amigable con los votantes».

Un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi, que reanudó la audiencia sobre un lote de súplicas que desafiaban la decisión del 24 de junio de la Comisión Electoral (EC) de llevar a cabo a SIG en la encuesta Bihar, a pesar de los argumentos de los peticionarios de que la no aceptación de Aadhaar era excluida, parecía que el gran número de documentos era «en realidad inclusivo».

“El número de documentos en revisión sumaria realizada anteriormente en el estado fue de siete y en Sir son 11, lo que demuestra que es amigable con los votantes. Entendemos sus argumentos de que la no aceptación de Aadhaar es excluyente, pero un gran número de documentos es realmente inclusivo ”, dijo el banco. El tribunal superior señaló que los electores debían presentar cualquiera de los 11 documentos en la lista.

El defensor principal Abhishek Singhvi, que apareció para los peticionarios, no estuvo de acuerdo y afirmó que el número de documentos puede ser alto, pero tenían la menor cobertura. Dando un ejemplo de disponibilidad de pasaportes con los electores, Singhvi dijo que era solo uno a dos por ciento en Bihar y que no tienen ninguna disposición para los certificados de residentes permanentes otorgados en el estado.

«Si vemos la disponibilidad de documentos con la población en Bihar, se puede ver que la cobertura es muy baja», dijo. El banco dijo la cobertura de 36 lakh de titulares de pasaportes en el estado parece ser bueno.

Cong publica ‘votar chori’ anuncio

El Congreso el miércoles intensificó su campaña contra el presunto ‘votación chori’ al lanzar un nuevo video que representa cómo se emitían votos falsos y el jefe del partido Mallikarjun Kharge pidiendo a la gente que levante la voz y salvara las instituciones constitucionales de los «agarres del BJP».Congreso El líder Rahul Gandhi también compartió el video minuto y dijo: «Aapke Vote Ki Chori Aapke Adhikar Ki Chori, Aapki Pehchaan Ki Chori Hai».

Etiquetando el anuncio titulado ‘Booth Par Vote Chori’, Kharge dijo: «No dejes que tus derechos para votar sean arrebatados. Haga preguntas, exige respuestas esta vez! ¡Aumenta tu voz contra la votación chori». «Instituciones constitucionales libres de las garras del BJP», dijo en su mensaje a la gente. El Secretario General del Congreso, Priyanka Gandhi Vadra, también compartió el video sobre X y dijo: «El robo de su voto es el robo de sus derechos, robo de su identidad».

«Guarde su derecho al voto, aumente su voz contra el robo de votos». El video realizado por el Congreso muestra una familia que ingresa a una cabina de votación con dos personas que les dicen que sus votos ya han sido emitidos por ellos y que termina con las dos personas que emiten votos falsos que muestran un visto bueno a un oficial sentado en la mesa con ‘Elección chori aayog‘Placa de visualización en su mesa.

El Congreso el martes había afirmado que «Vote Chori» era un tema de «hacer o morir» para ello, y anunció una hoja de ruta para llevar sus acusaciones a la gente a través de diversas actividades, incluida la eliminación de ‘Loktantra Bachao Mashaal Marches’ la noche del 14 de agosto.

‘Vote Chor, Gaddi Chhod’

La unidad del Congreso de Rajasthan sacó una marcha contra las presuntas discrepancias en la lista de votantes recaudada por el líder del partido Rahul Gandhi. Dirigido por el jefe del Congreso del Estado, Govind Singh Dotasra, los manifestantes marcharon desde la sede del partido aquí al Shaheed Smarak, criando consignas como «Vote Chor, Gaddi Chhod» (ladrones de votación, desocupar el trono) en el camino. Dirigiéndose a los trabajadores del partido, Dotasra acusó al primer ministro Narendra Modi de asegurar el poder a través de «votos robados».

EC coludiendo con BJP: Tejashwi

El líder de RJD, Tejashwi Yadav, acusó el miércoles Comisión electoral (EC) de «coludir» con el BJP para «robar» los votos en Bihar, donde las encuestas de la Asamblea deben presentarse a finales de este año. También alegó que el panel de votación estaba «ayudando a los líderes de BJP a asegurar dos tarjetas de votantes cada una», y reiteró que el RJD podría boicotear las elecciones de Bihar si no se rectifican las presuntas irregularidades en los rollos electorales. El BJP calificó estas acusaciones como «falsas y engañosas». «Es un hecho que la CE ha coludido con el BJP para robar votos en Bihar. De hecho, el borrador de las tiradas electorales publicadas por la CE después del ejercicio inicial del SIR debe llamarse ‘Dacoity’ de votos. La CE está ayudando a los líderes de BJP a asegurar dos cartas de identificación de votantes en el estado», alegó Yadav.

‘Chor Machaye Shor’

El BJP reclamó el miércoles irregularidades en el registro de votantes en Rae Bareli, Wayanad, Diamond Harbor y Kannauj Parliamentary Seaks y le pidieron a Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Abhishek Banerjee y Akhilesh Yadav que renunciara como Lok Sabha Mps, alegando que se aseguraron de la victoria en elecciones con «CheLection con» «.

El ministro de la Unión de la Unión, Anurag Thakur, marcó «irregularidades» en el registro de votantes en el escaño de la Asamblea de Kolathur en Tamil Nadu y en el asiento de Mainpuri Lok Sabha en Uttar Pradesh y pidió a CM y DMK Supremo MK Stalin y el líder de SP, Dimple Yadav yadav, que renunciaran a la «aparición». «Al ver esta ‘Shor’ (Hue y Cry) hecha por la oposición, ahora parece que ‘Chor Machaye Shor'», dijo.

