





La construcción de un nuevo embarcadero de pasajeros y una terminal en la icónica puerta de entrada de la India en el sur de Mumbai continuaría a medida que la Corte Suprema desestimara el lunes una súplica contra el Tribunal Superior de Bombay veredicto que permite el proyecto.

El 15 de julio, el Tribunal Superior desestimó tres peticiones contra la construcción del embarcadero de pasajeros de 229 millones de rupias propuesto por la Junta Marítima de Maharashtra (MMB) cerca de la puerta de entrada de la India.

Un banco compuesto por Presidente del Tribunal Supremo BR Gavai Y el juez K Vinod Chandran desestimó la apelación presentada por una Laura D Souza contra el veredicto del Tribunal Superior, diciendo que el tema cayó bajo el dominio de la política del gobierno.

El banco dijo que los problemas relacionados con la construcción de un nuevo embarcadero y terminal de pasajeros no pueden decidirse solo sobre la base de las quejas de quienes viven en y alrededor del Hotel Taj Mahal Palace en el área de Colaba del Sur de Mumbai.

«No se puede mirar solo desde el ángulo de las personas que residen en esos edificios. El Sr. (Sanjay) Hegde había argumentado anteriormente que es un problema de` Aamchi Mumbai v. Tyanchi Mumbai`. Dijo que ‘Aamchi Mumbai` no se queda en esa área. Allí en el Dombivli, etc., etc. «.

Un defensor, sin embargo, hizo una excepción a la noción de que El era Los residentes fueron ‘Elite’.

El CJI acordó la sumisión, diciendo que estaba al tanto del área, que también albergaba a varias personas empobrecidas.

El abogado principal CU Singh, que apareció para D Souza, desafió el veredicto del Tribunal Superior y dijo que la futura situación de las personas que viven en el área debido a la congestión del tráfico y las dificultades no se habían considerado.

«Este es un proyecto masivo que no es adecuado según el área en el que se está construyendo. Esto eclipsará toda el área … es enorme», dijo otro abogado.

El abogado general Tushar Mehta, apareciendo para las autoridades de Maharashtra, se opuso a las presentaciones y dijo que había una diferencia entre un puerto y un embarcadero.

Dijo que se tomó una decisión consciente, teniendo en cuenta el bienestar de toda la ciudad y la instalación disminuiría el tiempo de viaje entre el sur de Mumbai hasta Navi Mumbai, Mandwa y Alibaugh.

Mehta dijo que los llamados inconvenientes de algunos lugareños no deberían intervenir en el camino de un proyecto tan importante, llamándolo «bien pensado».

El proyecto en el mar, de aproximadamente 1,5 acres, estará a casi 280 metros de la puerta de entrada de la India, ubicado cerca del Radio Club en el sur de Mumbai.

Según la súplica, el plan del proyecto implica el estacionamiento de 150 automóviles, salones VIP/áreas de espera, un anfiteatro y mostradores de boletos/áreas administrativas junto con un enorme embarcadero en forma de raqueta de tenis en zancos en el mar.

Mientras que el Tribunal Superior confirmó la decisión del estado de construir el embarcadero y la terminal, el anfiteatro se dirigió a actuar solo como una sala de estar para los pasajeros, no como un lugar de entretenimiento.

Del mismo modo, un restaurante o cafetería propuesto debe usarse solo para proporcionar agua y comida llena a los pasajeros y no como un centro de comedor, dictaminó el Tribunal Superior.

En consecuencia, se dirigió a la Junta Marítima Maharashtra para garantizar la interrupción de los cuatro muelles existentes (destinados a uso público) de manera gradual, según lo indicado por la Armada India, una vez que se completó el proyecto.

«El proyecto cumple con el principio de desarrollo sostenible donde el desarrollo propuesto se está llevando a cabo con daños mínimos al medio ambiente», dijo el Tribunal Superior.

Si bien la observación de la decisión política del gobierno no sufría de «vicio de arbitrariedad, irracionalidad y no aplicación mental», el Tribunal Superior dijo que la búsqueda del desarrollo «no era una africión para el medio ambiente» cuando se trataba de sostenibilidad «custodiado por las regulaciones y la razón».

Las súplicas ante el Tribunal Superior reclamaron la construcción cerca del Puerta de entrada de la India causaría daño al medio ambiente.

Se registró que había cinco muelles operativos en uso durante casi un siglo y uno de ellos fue utilizado exclusivamente por el Centro de Investigación Atómica de Bhabha.

Según el tablero marítimo de Maharashtra, alrededor de 35 lakh pasajeros viajan cada año usando los cuatro muelles, lo que lo hace inadecuado.

Los ferries desde la puerta de entrada de la India llevan a los pasajeros del sur de Mumbai a Alibaug en el vecino distrito de Raigad.





