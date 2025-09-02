





La Corte Suprema rechazó el lunes un Pilotear Desafiando el despliegue nacional de gasolina de etanol del 20 por ciento (EBP-20), alegando que millones de automovilistas se vieron obligados a usar el combustible no diseñado para sus vehículos.

El Banco no estaba de acuerdo con las disputas planteadas en la declaración presentada por el abogado Akshay Malhotra, quien buscó instrucciones para el Ministerio de Petróleo y Gas Natural para garantizar la disponibilidad de gasolina libre de etanol en todas las estaciones de combustible. El Fiscal General R Venkataramani, que aparece en el Centro, se opuso a la súplica y reclamó a EBP-20 beneficia a los agricultores de caña de azúcar.

«Lo digo con cierta responsabilidad que el peticionario (Malhotra) sea solo un prestamista de nombre. Un lobby está detrás de él», dijo el oficial de leyes. El banco Luego seguí adelante y despidió la súplica. El abogado senior Shadan Farasat, que apareció para el peticionario, afirmó que solo EBP-20 estaba «aparentemente disponible» en las bombas de gasolina ahora, eso también sin ningún aviso. Dijo que EBP-20 no era un problema para los vehículos compatibles con él. «Pero el mayor número de vehículos no se ha fabricado para eso», dijo «.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente