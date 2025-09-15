SC realizar una audiencia final sobre las súplicas contra la validez de Bihar Sir el 7 de octubre







En medio de la fila en curso sobre el Bihar Sir, la Corte Suprema dijo que presumía que la Comisión Electoral de la India, siendo una autoridad constitucional, estaba siguiendo la ley durante la revisión intensiva especial de la lista electoral en Bihar encuestado. El Tribunal de Apex advirtió aún más al cuerpo que, en caso de ilegalidad, el ejercicio se dejaría de lado.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi fijó el 7 de octubre para escuchar los argumentos finales sobre la validez de Bihar Sir. La Corte Suprema se negó a ofrecer «cualquier opinión fragmentaria» sobre el ejercicio.

El banco dijo: «Nuestro juicio en Bihar, señor, será aplicable para Pan-India SEÑOR«Aclarar que no puede evitar que el panel de votación realice un ejercicio similar para la revisión de la lista electoral en todo el país.

Sin embargo, el banco permitió además a los peticionarios contra el ejercicio de Bihar Sir para discutir también sobre el Sir Pan-India el 7 de octubre, informó PTI.

Además, el tribunal superior, mientras tanto, emitió un aviso sobre una declaración en busca del retiro de la orden judicial superior del 8 de septiembre que ordenó al panel de votación que incluya la tarjeta Aadhaar como el 12º documento prescrito en el Bihar Sir.

Anteriormente, el 8 de septiembre, la Corte Suprema de la India aclaró que Aadhaar no será una prueba de ciudadanía, y el panel de votación puede determinar su autenticidad al ser presentado por un elector para su inclusión en la lista electoral.

Anteriormente, en agosto, el Ministro del Interior de la Unión Amit Shah criticó a los partidos de oposición por su protesta por reclamar irregularidades en las elecciones de Bihar. El Ministro del Interior de la Unión también criticó a la oposición por objetar la revisión intensiva especial de las listas electorales en Bihar, afirmando que los infiltrados «no tienen derecho a votar».

Mientras hablaba sobre las acusaciones de irregularidades de los votantes, el ministro de la Unión, Shah, afirmó que el líder del Congreso, Rahul Gandhi, estaba «disfrutando de la política sobre el ejercicio SIR» en el estado, según la agencia de noticias PTI.

Amit Shah agregó además que «India es diferente bajo el régimen de Narendra Modi Ji. Nuestros soldados mataron a los terroristas en sus escondites. Pero los líderes del RJD y el Congreso se oponen Operación Sindoor y han estado planteando preguntas sobre el fraude electoral «.

Amit Shah, mientras se dirigía a la gente en Bihar durante su visita en agosto, también afirmó que la NDA formará el gobierno en las próximas encuestas de la Asamblea.

(Con entradas de PTI)





Fuente