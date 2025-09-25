SC pone en espera Allahabad HC Ban de Ramleela en los premieses de la escuela Firozabad







El Tribunal Supremo El jueves se quedó con la orden del Tribunal Superior de Allahabad, que prohibió la celebración de festividades de Ramleela en un terreno escolar en el distrito de Firozabad de Uttar Pradesh.

Un banco de jueces Surya Kant, Ujjal Bhuyan y N Kotiswar Singh permitieron que las festividades continuaran sujetas a la condición de que no se cause inconvenientes a los estudiantes.

«Aunque no aprobamos celebrar festividades religiosas en terrenos escolares, pero esto Ramleela Ha estado sucediendo durante los últimos 100 años y las festividades para este año comenzaron el 14 de septiembre «, señaló el banco mientras permanecía el párrafo en la orden del Tribunal Superior que prohibía la retención de las festividades.

Emitió un aviso sobre la declaración presentada por Shree Nagar Ram Lila Mahtosav al gobierno de Uttar Pradesh y le pidió al Tribunal Superior que ordenara a la administración del distrito que presentara una propuesta para otro sitio en el futuro.

El banco preguntó el tribunal superior Escuchar al Shree Nagar Ram Lila Mahtosav en la próxima fecha de audiencia junto con otras partes interesadas y presentar una propuesta para otro sitio.

El tribunal superior también sacó al peticionario Pradeep Singh Rana por no mudarse con su queja antes y presentar el caso solo después de que comenzaron las festividades el 14 de septiembre.

«Esta Ramleela ha estado sucediendo durante 100 años y también acepta este hecho. Luego, lo que le impidió mover los tribunales con anticipación y detener las festividades. Ni usted es un estudiante ni usted es padres de los estudiantes, qué interés tiene para detener las festividades», dijo el banco al peticionario PIL.

El Peticiones de flecha Sostuvo que solo después de que comenzaron a construir un muro concreto que se había acercado al Tribunal Superior para la suspensión de las festividades.

