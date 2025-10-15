SC permite la venta y explosión de galletas verdes en Delhi-NCR en Diwali







El Corte Suprema El miércoles se permitió la venta y distribución de galletas verdes en Delhi-NCR con motivo de Diwali, informó la agencia de noticias PTI.

Al aceptar la solicitud conjunta del Centro y del gobierno de Delhi, un tribunal compuesto por el presidente del Tribunal Supremo BR Gavai y el juez K Vinod Chandran relajó la prohibición de los petardos verdes, informó PTI.

Pidió a las Juntas Centrales de Control de la Contaminación y a las juntas estatales de control de la contaminación de NCR que monitorearan el nivel de contaminación durante Diwali y presentaran informes ante él.

Un tribunal del presidente del Tribunal Supremo de la India, BR Gavai, y del juez K Vinod Chandra, también permitió la explosión de petardos verdeslimitando los horarios a 6-7 am y 8-10 pm.

«Como medida temporal, permitimos la explosión de galletas del 18 al 21 de octubre», informó el tribunal, informó PTI.

«Los petardos se introducen de contrabando en Delhi-NCR y causan más daños que los petardos verdes», afirmó el CJI al leer la parte operativa de la orden, informó PTI.

«Tenemos que adoptar un enfoque equilibrado, permitiéndolo con moderación sin comprometer el medio ambiente», dijo el CJI, informó PTI.

el orden Dijo que los equipos de patrulla realizarán controles periódicos a los fabricantes de galletas y sus códigos QR deberán cargarse en los sitios web.

Aquí no se pueden vender galletas procedentes de fuera de Delhi-NCR y, si se encuentran, se suspenderán las licencias de los vendedores, añadió.

El tribunal superior ordenó a la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) y a las juntas estatales que monitorearan la calidad del aire y el agua durante el período y presentaran un informe del 14 al 21 de octubre sobre el impacto de los fuegos artificiales en el aire de Delhi, informó PTI.

También tomó nota de la El gobierno de Delhi Orden del 14 de octubre de 2024 que impuso una prohibición general de los petardos, que luego se extendió a toda la NCR. El tribunal dijo que era necesario reexaminar ese enfoque a la luz del sentimiento público y las realidades de aplicación, informó PTI.

La orden del tribunal superior se produjo en un caso relacionado con la contaminación del aire en la región de la capital nacional.

El 10 de octubre, el tribunal superior se había reservado sus órdenes sobre las solicitudes de permiso para fabricar y vender petardos verdes en Delhi-NCR.

El procurador general Tushar Mehta, que representó a los estados de la Región de la Capital Nacional y al Centro, había instado al tribunal superior a permitir el estallido de petardos verdes en Delhi-NCR en ocasiones como Diwali, Guru Purab y Navidad sin ninguna restricción en el momento.

(Con aportes de PTI)





