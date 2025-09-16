SC permanece pocas disposiciones clave de la Ley de Enmienda WAQF







La Corte Suprema el lunes suspendió el lunes algunas disposiciones clave del Waqf Ley (Enmienda), 2025, incluida una cláusula que solo aquellos que practican el Islam durante los últimos cinco años podrían crear Waqf, pero se negó a mantener toda la ley que describe la presunción de constitucionalidad a su favor.

«La presunción siempre está a favor de la constitucionalidad de un estatuto e intervención (se puede hacer) solo en los casos más raros», dijeron un banco del Presidente del Tribunal Supremo BR Gavai y el juez Augustine George Masih en su orden provisional de 128 páginas. El banco continuó: «No encontramos que se haga ningún caso para suspender las disposiciones de todo el estatuto. La oración por la suspensión de la Ley impugnada es, por lo tanto, rechazada».

Sin embargo, para «proteger los intereses de las partes» y «equilibrar las acciones», la orden permaneció en algunas disposiciones, incluidas las potencias otorgadas a un recaudador para juzgar el estado de las propiedades de Waqf y gobernado sobre la cuestión de la participación no musulmana en Tableros de waqf.

Por lo tanto, el banco ordenó al Consejo Central de WAQF que no tengan más de cuatro miembros no musulmanes en la composición total de 20 además de pedirles a las juntas estatales WAQF que no tengan más de tres miembros de estos miembros en el total de 11. El tribunal superior permaneció además una disposición que dijo que una propiedad no debe ser tratada como «propiedad de WAQF hasta que el oficial designado presente su informe».

Además, otra disposición que indica, en caso de que el funcionario designado determine que la propiedad es una propiedad del gobierno, también debe hacer correcciones necesarias en los registros de ingresos y presentar un informe al gobierno estatal, también se suspendió. Hasta la determinación final sobre el título de una propiedad en disputa por parte del Tribunal y está sujeto a nuevas órdenes del Tribunal Superior en una apelación, el banco sostuvo, no se crearían derechos de terceros.

Sin embargo, no permaneció en la Sección 23 (nombramiento de Director Ejecutivo y su mandato y otras condiciones de servicio) de la Ley Modificada, pero dirigió a las autoridades «en la medida de lo posible», se debe hacer un esfuerzo para nombrar al director ejecutivo de la Junta, quien es el Secretario de Oficio del Comunidad musulmana.

Cuerpos musulmanes bienvenidos sc orden

Los destacados organismos musulmanes acogieron el lunes la sentencia de la Corte Suprema en espera de varias disposiciones clave de la Ley WAQF (Enmienda), 2025, diciendo que esperan que la «justicia completa» en el asunto una vez se pronuncie el juicio final. Tanto la Junta de Derecho Personal Musulmán de All India (AIMPLB) como el All India Shia Personal Law Board (AISPLB) calificó la orden en un paso de bienvenida.

