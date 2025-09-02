SC otorga fianza al dibujante Hemant Malviya en un puesto objetable en PM







El martes, la Corte Suprema dio una fianza anticipada al dibujante Hemant Malviya, acusado de compartir dibujos animados supuestamente objetables del primer ministro. Narendra Modi y trabajadores de RSS en las redes sociales.

Al señalar que se disculpó en sus cuentas de Facebook e Instagram, un banco de jueces Aravind Kumar y NV Anjaria le dieron la libertad de la policía para buscar la cancelación de su fianza en caso de que el dibujante no cooperara en la investigación.

Durante la audiencia, la abogada de Malviya, Vrinda Grover, informó a la corte que se dio una disculpa y que el peticionario aún no había sido convocado.

El procurador general adicional KM Nataraj respondió que la invocación se llevará a cabo solo después de que se reuniera toda la evidencia.

Malviya fue reservado por la policía en Indore en mayo por una queja presentada por el abogado y RSS El trabajador Vinay Joshi, quien alegó que había perjudicado los sentimientos religiosos de los hindúes y perturbó la armonía comunitaria al cargar material objetable en las redes sociales.

El 15 de julio, un banco de la corte superior de los jueces Kumar y Sudhanshu Dhulia le dieron protección a Malviya de la acción coercitiva. El martes, hizo que la orden sea «absoluta».

El tribunal superior había tomado nota de una declaración jurada presentada por Malviya en la que había expresado su arrepentimiento y ha presentado una disculpa con corazón. El banco expresó la esperanza de que no solo sea «del bolígrafo sino también del corazón».

Nataraj había afirmado que la investigación estaba pendiente y que el puesto puede ser una evidencia relevante y la eliminación en esta etapa no se pueden permitir.

En su fallo del 15 de julio, el tribunal superior también expresó su angustia por el creciente número de publicaciones objetables en las redes sociales y subrayó la necesidad de aprobar una orden judicial para frenar el malestar.

Malviya ha impugnado en el tribunal superior Tribunal Superior de Madhya Pradesh La orden se aprobó el 3 de julio negándose a otorgarle una fianza anticipada.

El FIR contra él mencionó varias publicaciones «objetables», incluidos comentarios supuestamente inapropiados sobre Lord Shiva, así como dibujos animados, videos, fotografías y comentarios sobre Modi, trabajadores de RSS y otros. El FIR lo acusó de publicar material indecente y objetable con la intención de perjudicar los sentimientos religiosos de los hindúes y empujar la imagen del RSS.

El abogado de Malviya en el Tribunal Superior sostuvo que solo publicó una caricatura y que no podía ser responsable de los comentarios publicados por otros usuarios de Facebook.

La policía invocó las secciones de Bharatiya Nyaya Sanhita 196 (actos perjudiciales para el mantenimiento de la armonía entre las diferentes comunidades), 299 (actos deliberados y maliciosos destinados a los sentimientos religiosos) y 352 (insulto intencional con intención de provocar el incumplimiento de la paz de la paz) así como la sección 67-A (publicar o transmitir en cualquier forma sexual de forma sexual. acusado.





