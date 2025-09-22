SC nota a la policía bajo fianza de Umar Khalid, Sharjeel Imam, otros







El Tribunal Supremo El lunes, buscó la respuesta de la policía de Delhi bajo la fianza de los activistas Umar Khalid, Sharjeel Imam, Gulfisha Fátima y Meeran Haider en el caso de UAPA relacionados con la supuesta conspiración detrás de los disturbios de febrero de 2020 en Delhi.

Un banco de jueces Aravind Kumar y NV Anjaria emitieron un aviso y registró el asunto para el 7 de octubre.

Los activistas han desafiado una orden del Tribunal Superior de Delhi del 2 de septiembre que negó la fianza a nueve personas, incluidos Khalid e Imam, diciendo que no se podía permitir la violencia «conspiradora» bajo el atuendo de manifestaciones o protestas por parte de los ciudadanos.

Además de Khalid e Imam, los que enfrentaron rechazo Son Fátima, Haider, Mohd Saleem Khan, Shifa Ur Rehman, Athar Khan, Abdul Khalid Saifi y Shadab Ahmed.

La declaración de fianza de otro acusado, Tasleem Ahmed, fue rechazada por un banco diferente del Tribunal Superior el 2 de septiembre.

El Tribunal Superior dijo que la Constitución ofrece a los ciudadanos el derecho de protestar y llevar a cabo manifestaciones o agitaciones, siempre que sean ordenados, pacíficos y sin armas, y tales acciones deben estar dentro de los límites de la ley.

Si bien el Tribunal Superior dijo que el derecho de participar en protestas pacíficas y pronunciar discursos en las reuniones públicas se dijo que estaba protegido por el Artículo 19 (1) (a), y no podría ser reducido descaradamente, observó que el derecho no era «absoluto» y «sujeto a restricciones razonables».

«Si se permitiera el ejercicio de un derecho sin restricciones a la protesta, dañaría el marco constitucional e impulsar la situación de la ley y el orden en el país «, dijo la orden de rechazo de la fianza.

Khalid, Imam y el resto de las personas acusadas fueron contratadas bajo la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) (UAPA) y disposiciones del antiguo Código Penal indio por supuestamente ser los «Masterminds» de los disturbios de febrero de 2020, que dejaron a 53 personas muertas y más de 700 heridas.

La violencia estalló durante las protestas contra la Ley de Ciudadanía (Enmienda) (CAA) y el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC).

El acusadoquienes han negado todas las acusaciones en su contra, han estado en la cárcel desde 2020 y habían trasladado al Tribunal Superior después de que un tribunal de primera instancia rechazó sus súplicas de fianza.

